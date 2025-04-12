Haydari tarifi: Lezzetiyle ferahlatacak...

Yemek masasında herkesin tarifini sorduğu o efsane meze işte bu! Sadece birkaç malzemeyle dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz, lezzetiyle rakip tanımayan bu haydari tarifi, sofralarınızın yeni yıldızı olacak. Lokantalardakinden bile daha lezzetli, kıvamı tam yerinde ve sarımsağın aromasıyla baş döndürüyor. Deneyen herkes tarifini isteyecek, hazırlayan bir daha vazgeçemeyecek!

Giriş Tarihi: 12.04.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 08:42

YAPILIŞI

🧄 HAYDARİ TARİFİ (4 kişilik)

📝 Malzemeler:

  • 1 su bardağı süzme yoğurt (tercihen tam yağlı ve koyu kıvamlı)

  • 1-2 yemek kaşığı beyaz peynir (isteğe bağlı, ezilmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

  • Tuz (damak tadına göre)

🌿 Üzeri için:

  • Zeytinyağı

  • Pul biber ya da nane (tercihe göre)

👩‍🍳 Yapılışı:

  1. Süzme yoğurdu geniş bir kaseye alın. (Yoğurt çok katıysa biraz yumuşatmak için az miktarda normal yoğurt ekleyebilirsiniz.)

  2. Ezilmiş sarımsağı ve varsa ezilmiş beyaz peyniri yoğurda ekleyin.

  3. Üzerine zeytinyağı, kuru nane ve tuzu ilave edin.

  4. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

  5. Servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve pul biber veya biraz daha nane serpiştirin.

💡 İpucu:

  • Daha aromatik bir tat için kuru nane yerine taze nane de doğrayarak ekleyebilirsiniz.

  • İsterseniz içine biraz limon suyu da damlatabilirsiniz, yoğurdun yoğunluğunu hafifletir.

Afiyet olsun! 😋

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