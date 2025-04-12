Haydari tarifi: Lezzetiyle ferahlatacak...

🧄 HAYDARİ TARİFİ (4 kişilik)
1 su bardağı süzme yoğurt (tercihen tam yağlı ve koyu kıvamlı)
1-2 yemek kaşığı beyaz peynir (isteğe bağlı, ezilmiş)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Tuz (damak tadına göre)
Zeytinyağı
Pul biber ya da nane (tercihe göre)
Süzme yoğurdu geniş bir kaseye alın. (Yoğurt çok katıysa biraz yumuşatmak için az miktarda normal yoğurt ekleyebilirsiniz.)
Ezilmiş sarımsağı ve varsa ezilmiş beyaz peyniri yoğurda ekleyin.
Üzerine zeytinyağı, kuru nane ve tuzu ilave edin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve pul biber veya biraz daha nane serpiştirin.
Daha aromatik bir tat için kuru nane yerine taze nane de doğrayarak ekleyebilirsiniz.
İsterseniz içine biraz limon suyu da damlatabilirsiniz, yoğurdun yoğunluğunu hafifletir.
Afiyet olsun! 😋