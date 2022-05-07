Hem doyurucu hem lezzetli: Enginar salatası tarifi
Enginar, eşsiz lezzetinin yanı sıra adeta bir vücut yenileyici özelliği sayesinde en sağlıklı besinlerden biri. Zeytinyağlı yemeklerinden salatalarına kadar birbirinden farklı şekillerde kullanabileceğiniz bu sebzeyi, öğünlerinize eklediğinizde lezzet dolu ve sağlık deposu bir menü elde edebilirsiniz. İşte tadına doyulmaz enginar salatası tarifi...
Giriş Tarihi: 07.05.2022 09:27Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 09:27
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenGlutensiz
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
95 kcal
MALZEMELER
2 adet enginar
1 adet kapya biber
1 adet yeşil biber
3 4 adet dilimlenmiş siyah zeytin
1 adet soğan
3 adet salatalık turşusu
Bir tutam dereotu veya maydanoz
Sosu için;
3-4 yemek kaşığı zeytinyağ
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
Çeyrek limonun suyu
1,5 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Enginarların kenarlarını temizleyin.
Kararmaması için 5-10 dakika limonlu suda bekletin.
Düdüklü veya normal tencereye enginarların üzerini geçecek kadar suyu alın.
İçerisine birkaç damla limon suyu sıkın.
Enginarlar yumuşayana kadar haşlayın.
Enginarlar haşlanırken kapya biber, yeşil biber, soğan, salatalık turşusu ve dereotu, maydanozu doğrayın. Zeytinleri dilimleyin.
Sos için bir kasede tüm malzemeleri karıştırın.
Haşlanıp, süzülmüş ve soğumuş enginarları diğer malzemeler ile birleştirdikten sonra üzerine sosu gezdirin.