Hem doyurucu hem lezzetli: Enginar salatası tarifi

Enginar, eşsiz lezzetinin yanı sıra adeta bir vücut yenileyici özelliği sayesinde en sağlıklı besinlerden biri. Zeytinyağlı yemeklerinden salatalarına kadar birbirinden farklı şekillerde kullanabileceğiniz bu sebzeyi, öğünlerinize eklediğinizde lezzet dolu ve sağlık deposu bir menü elde edebilirsiniz. İşte tadına doyulmaz enginar salatası tarifi...

Giriş Tarihi: 07.05.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 09:27
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Glutensiz
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 95 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet enginar
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet yeşil biber
  • 3 4 adet dilimlenmiş siyah zeytin
  • 1 adet soğan
  • 3 adet salatalık turşusu
  • Bir tutam dereotu veya maydanoz

Sosu için;

  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağ
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
  • Çeyrek limonun suyu
  • 1,5 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

  1. Enginarların kenarlarını temizleyin.
  2. Kararmaması için 5-10 dakika limonlu suda bekletin.
  3. Düdüklü veya normal tencereye enginarların üzerini geçecek kadar suyu alın.
  4. İçerisine birkaç damla limon suyu sıkın.
  5. Enginarlar yumuşayana kadar haşlayın.
  6. Enginarlar haşlanırken kapya biber, yeşil biber, soğan, salatalık turşusu ve dereotu, maydanozu doğrayın. Zeytinleri dilimleyin.
  7. Sos için bir kasede tüm malzemeleri karıştırın.
  8. Haşlanıp, süzülmüş ve soğumuş enginarları diğer malzemeler ile birleştirdikten sonra üzerine sosu gezdirin.

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