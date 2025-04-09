Kabak mücver yapımı: Püf noktalarıyla nefis tarif

MALZEMELER (4 KİŞİLİK):

3 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

1 su bardağı beyaz peynir (isteğe göre lor veya ezine)

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

2 dal taze soğan (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı, daha puf puf olması için)

1 su bardağı un (kontrollü ekleyin, kıvama göre artırılabilir)

Kızartmak için sıvı yağ

HAZIRLANIŞI:

Kabakları rendeleyin, biraz tuz serpip 10 dakika bekletin. Sonra avuç içinde sıkarak fazla suyunu alın.

Derin bir kapta yumurtaları çırpın. Üzerine rende kabakları, ufalanmış beyaz peynir, ince doğranmış yeşillikler ve baharatları ekleyin.

Kabartma tozunu ve azar azar unu da ekleyerek karıştırın. Harç kaşıktan zor akan, koyu boza kıvamında olmalı.

Geniş bir tavaya sıvı yağ koyup kızdırın. Harçtan bir kaşık alıp tavaya bırakın ve her iki tarafı da altın rengi alana kadar kızartın.

Kızaran mücverleri kağıt havlu üzerine alın, fazla yağını çeksin. Ardından yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!