Kabak salatası tarifi: Şifa deposu o lezzet...

Yeşil kabak salatası, hem Türk hem de Akdeniz mutfağının hafif, sağlıklı ve lezzetli bir temsilcisidir. Kabak, Türk mutfağında özellikle yaz aylarında sıkça kullanılan bir sebzedir çünkü hem hafif hem de besleyici bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda sindirimi kolay olduğundan ferahlatıcı bir salata olarak tercih edilir.
Giriş Tarihi: 20.09.2024 10:18Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:18
YAPILIŞI
Malzemeler:
2 adet yeşil kabak
1 demet roka (isteğe bağlı olarak nane ya da maydanoz da ekleyebilirsiniz)
1 adet orta boy kırmızı turp
100 gr beyaz peynir (tercihen ezine peyniri)
1/2 limonun suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
(isteğe bağlı) Ceviz ya da kabak çekirdeği içi
Hazırlık:
Yeşil kabakları yıkayıp kabuklarını soyun. Kabakları ince şeritler halinde rendeleyin veya spiral yaparak incecik kesin.
Kırmızı turpu iyice yıkadıktan sonra ince dilimler halinde doğrayın.
Rokayı yıkayıp kurulayın, ardından iri parçalar halinde doğrayın.
Kabak, turp ve yeşillikleri geniş bir kasede karıştırın.
Beyaz peyniri küçük parçalar halinde salatanın üzerine ekleyin.
Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi küçük bir kapta karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin.
Ceviz ya da kabak çekirdeği içi ekleyerek salataya çıtırlık katabilirsiniz.