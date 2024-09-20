Kabak salatası tarifi: Şifa deposu o lezzet...

Yeşil kabak salatası, hem Türk hem de Akdeniz mutfağının hafif, sağlıklı ve lezzetli bir temsilcisidir. Kabak, Türk mutfağında özellikle yaz aylarında sıkça kullanılan bir sebzedir çünkü hem hafif hem de besleyici bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda sindirimi kolay olduğundan ferahlatıcı bir salata olarak tercih edilir.

Giriş Tarihi: 20.09.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:18

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 2 adet yeşil kabak
  • 1 demet roka (isteğe bağlı olarak nane ya da maydanoz da ekleyebilirsiniz)
  • 1 adet orta boy kırmızı turp
  • 100 gr beyaz peynir (tercihen ezine peyniri)
  • 1/2 limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber
  • (isteğe bağlı) Ceviz ya da kabak çekirdeği içi

Hazırlık:

  • Yeşil kabakları yıkayıp kabuklarını soyun. Kabakları ince şeritler halinde rendeleyin veya spiral yaparak incecik kesin.
  • Kırmızı turpu iyice yıkadıktan sonra ince dilimler halinde doğrayın.
  • Rokayı yıkayıp kurulayın, ardından iri parçalar halinde doğrayın.
  • Kabak, turp ve yeşillikleri geniş bir kasede karıştırın.
  • Beyaz peyniri küçük parçalar halinde salatanın üzerine ekleyin.
  • Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi küçük bir kapta karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin.
  • Ceviz ya da kabak çekirdeği içi ekleyerek salataya çıtırlık katabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA