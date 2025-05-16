Kinoa tabule salatası: Hem şifa hem lezzet deposu...

Malzemeler:
Kinoayı ince bir süzgeçte güzelce yıkayın (acı tadını azaltmak için). Ardından suyla birlikte küçük bir tencereye alın, kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar (yaklaşık 15 dakika) haşlayın. Soğumaya bırakın.
Tüm yeşillikleri, domatesi, salatalığı ve taze soğanı ince ince doğrayın.
Soğuyan kinoayı geniş bir kaseye alın. Üzerine doğradığınız tüm malzemeleri ekleyin. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile tatlandırın. İyice karıştırın.
Lezzetlerin birbirine geçmesi için 15–30 dakika buzdolabında dinlendirebilirsiniz.