Kinoa tabule salatası: Hem şifa hem lezzet deposu...

Besleyici değeri yüksek kinoa, klasik tabule tarifine modern bir dokunuş katıyor. Glutensiz yapısıyla dikkat çeken kinoalı tabule, hem hafif hem de doyurucu bir alternatif sunuyor. Diyet yapanlar ve sağlıklı yaşamı benimseyenler için ideal bir tercih.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 09:10

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı kinoa
  • 1,5 çay bardağı su (kinoayı haşlamak için)
  • 1 demet taze maydanoz (ince kıyılmış)
  • 1/2 demet taze nane (isteğe bağlı, ince kıyılmış)
  • 2 adet taze soğan (ince doğranmış)
  • 2 adet domates (küçük doğranmış, çekirdeği alınmış)
  • 1 küçük salatalık (kabuklu ya da soyulmuş, küçük doğranmış)
  • 1 limonun suyu
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz (damak tadınıza göre)
  • Karabiber (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

  1. Kinoayı ince bir süzgeçte güzelce yıkayın (acı tadını azaltmak için). Ardından suyla birlikte küçük bir tencereye alın, kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar (yaklaşık 15 dakika) haşlayın. Soğumaya bırakın.

  2. Tüm yeşillikleri, domatesi, salatalığı ve taze soğanı ince ince doğrayın.

  3. Soğuyan kinoayı geniş bir kaseye alın. Üzerine doğradığınız tüm malzemeleri ekleyin. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile tatlandırın. İyice karıştırın.

  4. Lezzetlerin birbirine geçmesi için 15–30 dakika buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

💡 İpuçları:

  • Daha doyurucu bir versiyon isterseniz haşlanmış nohut da ekleyebilirsiniz.
  • Nar taneleri veya az miktarda ezilmiş ceviz de farklı bir aroma katabilir.
  • Glutensiz bir alternatif olduğu için bu tarif, bulgurlu klasik tabule yerine harika bir seçenektir.

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