Kinoa tabule salatası: Hem şifa hem lezzet deposu...

Kinoayı ince bir süzgeçte güzelce yıkayın (acı tadını azaltmak için). Ardından suyla birlikte küçük bir tencereye alın, kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar (yaklaşık 15 dakika) haşlayın. Soğumaya bırakın.