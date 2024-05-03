Kinoalı tabule salatası: Hem lezzet hem sağlık patlaması...
Kinoa son yıllarda birçok insanın mutfağına girmiş popüler besinlerden biri. Bunun sebebi ise hem gluten içermemesi hem de en iyi bitkisel protein kaynaklarından biri olması. Üstelik kinoa ile birbirinden farklı tarifleri kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte kinoalı tabule salatası...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:16Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:16
MALZEMELER
1 su bardağı pişmiş quinoa
1 büyük boy domates, küçük küp şeklinde doğranmış
1 salatalık, küçük küp şeklinde doğranmış
1/2 demet taze maydanoz, ince kıyılmış
1/4 demet taze nane, ince kıyılmış
3 yeşil soğan, ince doğranmış
1 limonun suyu
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Kinoayı paket üzerindeki talimatlara göre pişirin. Pişirme işlemi bittikten sonra soğumaya bırakın.
Bir karıştırma kabında soğumuş kinoayı, doğranmış domatesi, salatalığı, taze maydanozu, taze naneyi ve yeşil soğanı birleştirin.
Ayrı bir kapta limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi iyice karıştırarak sos yapın.
Hazırladığınız sosu kinoalı sebzelerin üzerine dökün ve iyice karıştırın.
Salatayı servis tabağına alın. İsteğe bağlı olarak üzerine birkaç nane yaprağı ve maydanoz yaprağı ile süsleyebilirsiniz.