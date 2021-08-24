Kısır Tarifi - En Güzel, Kolay Ve Tam Ölçülü Kısır Tarifi, Nasıl Yapılır?
Ev hanımlarının sıkça tercih ettiği ve araştırdığı tarifler arasında yer alır. Ani gelen misafirlere sunulacak en güzel lezzetlerden birisidir. Hem maliyetinin düşük olması hem de yapımının kolay olması tercih nedenlerindendir. Nefis yemek tarifleri konusunda en güzel, kolay ve pratik kısır tarifi yapılışı için doğru yerdesiniz. Kısır tarifi nasıl yapılır sorusuna sizler için ayrıntılı bir sunum hazırladık. İşte, en güzel tam ölçülü kısırın yapılışı, malzemesi ve önemli püf noktası
Giriş Tarihi: 24.08.2021 15:38Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 15:38
5 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Orta
MALZEMELER
1 yemek kaşığı domates salçası
1 bağ yeşil soğan
2 su bardağı ince bulgur
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı nar ekşisi
1 tane sıkılmış limon (damak tadınıza göre)
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı sumak
Yarım bağ maydanoz
Yarım su bardağı sıvı yağı
Tuz
2 tane kuru soğan
1 su bardağı sıcak su
Karabiber
Pul biber
AŞÇININ NOTU
Kısır yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Kısırın tam kıvamında olmasını istiyorsanız bu notları mutlaka okumadan geçmeyin. Öncelikle bulgura sıcak su ekledikten sonra üzerine bir kapak kapatılır ve yumuşamaya bırakılır. Bu işlemi mutlaka yapınız. Bulgurunuza ekleyeceğiniz su miktarını da iyi ayarlamalısınız. Su az gelirse bulgurunuz yumuşamayabilir. Son olarak kısırınıza ekleyeceğiniz yeşillikleri güzelce yıkadıktan sonra kurutmanızı öneririz.
YAPILIŞI
Kısır tarifine başlamadan önce uygun bir kabı hazırlayınız.
Hazırlamış olduğunuz kaba kısırlık bulgurunuzu belirttiğimiz miktarda ilave ediniz.
Kabın içerisinde yer alan bulgurunuzun üzerine bir bardak sıcak suyu ekleyin.
Sonrasında ise kabın üzerini kapatarak 30 dakika dinlenmeye bırakın.
İnce ince doğramış olduğunuz iki adet kuru sağanı, sarımsağı ve sıvı yağı bir tava içerisinde pembeleşene kadar kavurun.
Tavanıza salçaları da ilave ederek soğanın kokusu çıkana kadar kavurma işlemini devam ettirin.
Yarım saat boyunca dinlenmeye bıraktığınız bulgurunuzu hafif hafif yoğurun.
Bulgurunuzun üzerine soğanlı karışımı da ekleyerek yoğurmaya devam edin.
Sonra tuzu, sumağı, karabiberi, pul biberi, nar ekşisini ve limon suyunu ilave edip yoğuralım.
Damak lezzetinize göre kısırınızın içerisine turşu ya da domates ekleyebilirsiniz.