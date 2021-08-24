Kısır Tarifi - En Güzel, Kolay Ve Tam Ölçülü Kısır Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Kısır yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Kısırın tam kıvamında olmasını istiyorsanız bu notları mutlaka okumadan geçmeyin. Öncelikle bulgura sıcak su ekledikten sonra üzerine bir kapak kapatılır ve yumuşamaya bırakılır. Bu işlemi mutlaka yapınız. Bulgurunuza ekleyeceğiniz su miktarını da iyi ayarlamalısınız. Su az gelirse bulgurunuz yumuşamayabilir. Son olarak kısırınıza ekleyeceğiniz yeşillikleri güzelce yıkadıktan sonra kurutmanızı öneririz.