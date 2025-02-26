Kısır tarifi: Özel günlerde sofralarınıza renk katacak!

Kısır, zengin içeriği ve pratik hazırlanışı ile gün sofralarının vazgeçilmez yemeğidir. Arkadaşlarınızla veya ailenizle yaptığınız hoş sohbet arasında birkaç kaşık yediğinizde lezzetiyle mest olacağınız bu kısır tarifi yalnızca gün menülerinde değil aynı zamanda sofralarınızda da tüketilir. İşte o eşsiz lezzetiyle kısır tarifi…

Giriş Tarihi: 26.02.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 09:04

YAPILIŞI

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı zeytinyağı (isteğe bağlı)

1 adet salatalık (küçük doğranmış)

2 adet domates (küp küp doğranmış)

Yarım kırmızı soğan (ince doğranmış)

Yarım demet taze soğan (ince doğranmış)

Yarım demet maydanoz (doğranmış)

Yarım demet taze nane (doğranmış)

Yapılışı

İnce bulguru geniş bir kaseye koyun. Üzerine sıcak suyu dökün. Biraz karıştırarak bulgurların suyu çekmesini bekleyin. Bulgur şiştikten sonra 5-10 dakika bekletin.

Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz, şeker ve nar ekşisini (isteğe bağlı) karıştırın. Bu sosu bulgura ekleyin ve iyice karıştırın.

Doğradığınız domates, salatalık, soğan, taze soğan, maydanoz ve naneyi kısırın içine ilave edin. Karıştırarak sebzelerin karışmasını sağlayın.
İsterseniz üzerine zeytinyağı gezdirebilir ve soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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