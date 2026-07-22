Lezzetiyle mest edecek fava tarifi!

Ege mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan fava, bu kez bildiğimiz kalıp formunun dışına çıkarak sofralarınıza yepyeni ve rustik bir görsel şölen sunuyor. İpeksi dokusuyla adeta humusu andıran bu lezzet, ortasındaki taze kırmızı soğan ve dereotu ferahlığının bol sızma zeytinyağı ile buluşmasıyla taçlanıyor. Pratik adımlarıyla kolayca hazırlayabileceğiniz bu yumuşacık meze, hem göze hem damağa hitap ederek davet sofralarınızın tartışmasız yıldızı olacak.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:28

YAPILIŞI

Malzemeler

Ana Malzemeler Miktar
Kuru İç Bakla 2 su bardağı
Kuru Soğan (Pişirmek için) 1 adet (büyük boy)
Sızma Zeytinyağı Yarım çay bardağı
Sıcak Su 4-5 su bardağı
Kesme Şeker 1 adet (veya 1 tatlı kaşığı toz şeker)
Limon Suyu Yarım limonun suyu
Tuz Damak zevkinize göre (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)

Görseldeki Sunum İçin Üzerine:

  • Kırmızı Soğan: 1 adet (çok ince küp küp doğranmış)

  • Taze Dereotu: Yarım demet (ince kıyılmış)

  • Sızma Zeytinyağı: Bolca (üzerinde gezdirmek için)

Adım Adım Yapılışı

  1. Hazırlık: Kuru iç baklaları bol suyla birkaç kez yıkayın ve süzün. Vaktiniz varsa 1-2 saat soğuk suda bekletmek pişme süresini oldukça kısaltacaktır.

  2. Soteleme: Geniş bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını alın. İri iri doğradığınız (nasıl olsa blender'dan geçecek) 1 adet kuru soğanı ekleyip hafifçe pembeleşene kadar soteleyin.

  3. Pişirme: Yıkanmış ve süzülmüş baklaları, tuzu ve şekeri tencereye ilave edin. Üzerine sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

  4. Yumuşama Süreci: Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Baklalar tamamen ezilecek kıvama gelene ve suyunu büyük ölçüde çekene kadar pişirin. Dibinin tutmaması için ara sıra tahta kaşıkla karıştırmayı ihmal etmeyin.

  5. Püre Haline Getirme: Baklalar iyice yumuşayıp dağılmaya başladığında tencereyi ocaktan alın. İçine yarım limonun suyunu ekleyin. Pürüzsüz, ipeksi bir kıvam alana kadar el blender'ı ile ezin.

  6. Tabaklama: Normalde fava cam bir kaba dökülüp dondurulur ve kalıp şeklinde dilimlenir. Ancak fotoğraftaki sunum için, hazırladığınız sıcak favayı geniş ve çukurca bir servis tabağına alın. Ortasını kaşığın tersiyle havuz gibi hafifçe çukurlaştırarak yayın ve oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Bekledikçe kıvamı oturacaktır.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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