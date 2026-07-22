Lezzetiyle mest edecek fava tarifi!

|Ana Malzemeler
|Miktar
|Kuru İç Bakla
|2 su bardağı
|Kuru Soğan (Pişirmek için)
|1 adet (büyük boy)
|Sızma Zeytinyağı
|Yarım çay bardağı
|Sıcak Su
|4-5 su bardağı
|Kesme Şeker
|1 adet (veya 1 tatlı kaşığı toz şeker)
|Limon Suyu
|Yarım limonun suyu
|Tuz
|Damak zevkinize göre (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)
Görseldeki Sunum İçin Üzerine:
Kırmızı Soğan: 1 adet (çok ince küp küp doğranmış)
Taze Dereotu: Yarım demet (ince kıyılmış)
Sızma Zeytinyağı: Bolca (üzerinde gezdirmek için)
Hazırlık: Kuru iç baklaları bol suyla birkaç kez yıkayın ve süzün. Vaktiniz varsa 1-2 saat soğuk suda bekletmek pişme süresini oldukça kısaltacaktır.
Soteleme: Geniş bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını alın. İri iri doğradığınız (nasıl olsa blender'dan geçecek) 1 adet kuru soğanı ekleyip hafifçe pembeleşene kadar soteleyin.
Pişirme: Yıkanmış ve süzülmüş baklaları, tuzu ve şekeri tencereye ilave edin. Üzerine sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın.
Yumuşama Süreci: Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Baklalar tamamen ezilecek kıvama gelene ve suyunu büyük ölçüde çekene kadar pişirin. Dibinin tutmaması için ara sıra tahta kaşıkla karıştırmayı ihmal etmeyin.
Püre Haline Getirme: Baklalar iyice yumuşayıp dağılmaya başladığında tencereyi ocaktan alın. İçine yarım limonun suyunu ekleyin. Pürüzsüz, ipeksi bir kıvam alana kadar el blender'ı ile ezin.
Tabaklama: Normalde fava cam bir kaba dökülüp dondurulur ve kalıp şeklinde dilimlenir. Ancak fotoğraftaki sunum için, hazırladığınız sıcak favayı geniş ve çukurca bir servis tabağına alın. Ortasını kaşığın tersiyle havuz gibi hafifçe çukurlaştırarak yayın ve oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Bekledikçe kıvamı oturacaktır.