Lezzetiyle mest edecek fava tarifi!

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Hazırlık: Kuru iç baklaları bol suyla birkaç kez yıkayın ve süzün. Vaktiniz varsa 1-2 saat soğuk suda bekletmek pişme süresini oldukça kısaltacaktır.

Soteleme: Geniş bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını alın. İri iri doğradığınız (nasıl olsa blender'dan geçecek) 1 adet kuru soğanı ekleyip hafifçe pembeleşene kadar soteleyin.

Pişirme: Yıkanmış ve süzülmüş baklaları, tuzu ve şekeri tencereye ilave edin. Üzerine sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

Yumuşama Süreci: Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Baklalar tamamen ezilecek kıvama gelene ve suyunu büyük ölçüde çekene kadar pişirin. Dibinin tutmaması için ara sıra tahta kaşıkla karıştırmayı ihmal etmeyin.

Püre Haline Getirme: Baklalar iyice yumuşayıp dağılmaya başladığında tencereyi ocaktan alın. İçine yarım limonun suyunu ekleyin. Pürüzsüz, ipeksi bir kıvam alana kadar el blender'ı ile ezin.