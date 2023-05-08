Lor peyniri salatası: Her kaşık lezzet ve sağlık bombası
Lor peynirinin sunduğu protein oranı ve sebzelerin vitamin, mineralleri ile birlikte adeta şifa deposuna dönüşebilecek bu tarifi denemek yalnızca birkaç dakikanızı alacak. Bu sayede hem doyurucu hem de lezzetli bir menüye ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 08.05.2023 08:44Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 08:44
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryenGlutensiz
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Porsiyon :
187 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı lor peyniri
1 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
1 adet domates
1 adet salatalık
Çeyrek demet maydanoz
1 tatlı kaşığı çörek otu
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Lor peyniri salatası için öncelikle kabuğunu ince bir şekilde soyduğumuz salatalığı küp küp doğrayalım.
Ardından kırmızı kapya biberi ve yeşil biberi küçük küçük doğrayalım.
Son olarak domatesi de küp küp doğrayarak bir kenara alalım.
Salatamızın içerisine ekleyeceğimiz maydanozu da ince ince kıydıktan sonra genişçe bir kabın içerisine lor peynirini alalım.
Peynirlerin üzerine yeşil biber, kırmızı biber, salatalık, domates ve maydanozu ilave edelim.
Dövülmüş ceviz, çörek otu, tuz ve zeytinyağına da ilave ederek salatamızı güzelce karıştıralım. Bu arada salatanın tuzunu peynirin tuz oranına göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Peyniriniz tuzsuzsa tuz ilave etmeyi unutmayın.