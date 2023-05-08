Lor peyniri salatası: Her kaşık lezzet ve sağlık bombası

Lor peynirinin sunduğu protein oranı ve sebzelerin vitamin, mineralleri ile birlikte adeta şifa deposuna dönüşebilecek bu tarifi denemek yalnızca birkaç dakikanızı alacak. Bu sayede hem doyurucu hem de lezzetli bir menüye ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 08:44
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen Glutensiz
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Porsiyon : 187 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı lor peyniri
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet domates
  • 1 adet salatalık
  • Çeyrek demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı çörek otu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

  1. Lor peyniri salatası için öncelikle kabuğunu ince bir şekilde soyduğumuz salatalığı küp küp doğrayalım.
  2. Ardından kırmızı kapya biberi ve yeşil biberi küçük küçük doğrayalım.
  3. Son olarak domatesi de küp küp doğrayarak bir kenara alalım.
  4. Salatamızın içerisine ekleyeceğimiz maydanozu da ince ince kıydıktan sonra genişçe bir kabın içerisine lor peynirini alalım.
  5. Peynirlerin üzerine yeşil biber, kırmızı biber, salatalık, domates ve maydanozu ilave edelim.
  6. Dövülmüş ceviz, çörek otu, tuz ve zeytinyağına da ilave ederek salatamızı güzelce karıştıralım. Bu arada salatanın tuzunu peynirin tuz oranına göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Peyniriniz tuzsuzsa tuz ilave etmeyi unutmayın.

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