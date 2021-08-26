Mercimek Köftesi Tarifi - Tam Ölçülü Mercimek Köftesi Tarifi, Nasıl Yapılır?
Mercimek köftesi, ev hanımlarının genellikle misafir geldiğinde tercih ettiği seçeneklerden birisidir. Yeşillik ve limon ile birlikte yendiğinde eşsiz bir lezzete sahip olan mercimek köftesi tarifi için doğru yerdesiniz. Nefis yemek tarifler konusunda tam ölçülü ve kolay mercimek köftesi tarifi nasıl yapılır sorusuna en ayrıntılı cevabı sizler için sunduk. Kırmızı mercimek malzemesinden yapılan mercimek köftesi yapılışı, malzemeleri, kalorisi ve püf noktaları aşağıda yer alıyor.
Giriş Tarihi: 26.08.2021 11:37Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 11:37
6 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
1 baş kuru soğan
1 demet maydanoz
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı kırmızı mercimek
1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
1 demet taze soğan
2 yemek kaşığı salça (biber ve domates salçası karışık kullanabilirsiniz)
3 su bardağı su (gerekirse yoğurma aşamasında biraz daha eklenebilir)
Yeteri kadar tuz
Kimyon
Pul biber
Karabiber
AŞÇININ NOTU
Mercimek köftesi tarifini uygularken öncelikle köfte harcını güzelce yoğurmaya özen gösterelim. Malzemelerin birbiriyle özdeşleşmesini sağlayın.
Tencerenin üzerine bulguru ekledikten sonra ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakmayı unutmayın.
Mercimek köftelerinizin tamamını tüketemediyseniz üzerini streç ile kapatmanızı öneririz. Aksi halde ilk tadını kaybedecektir.
YAPILIŞI
Mercimek köftesi tarifine öncelikle mercimekleri güzelce yıkayarak başlayalım. Mercimekler yıkandıktan sonra boş bir tencereye mercimekler ve 3 su bardağı suyu aktarın.
İyice yumuşuncaya kadar haşlayın. Suyunu çekince bulguru da içerisine aktararak tencerenin kapağını kapatıp yarım saat bekleyin.
Ayrı bir tavaya sıvıyağ aktararaj ince kıydığınız soğanları alıp pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından salçayı ekleyerek 1-2 dakika daha kavurun.
Mercimekleri yarım saat dinlendirdikten sonra soğan ve salçalı karışımı ilave edin. El yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde güzelce yoğurmaya başlayın.
Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edin Malzemeleri güzelce karıştırın.
Köfte harcınız soğuduktan sonra tüm malzemeler ile birlikte iyice yoğurulur. İyi bir kıvam elde ettiğinde yumurta büyüklüğünde parçalar koparılarak şekil verilir.
Mercimek köftesi tarifi sona ermiştir. Köftelerinizi marul ve kıvırcık ile servis edebilirsiniz. Üzerine limon sıkmanızı da öneririz. Afiyet olsun…