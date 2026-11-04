Misafirlerinizi şaşırtacak muhteşem patates salatası tarifi!

MALZEMELER
5 orta boy patates
4-5 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
1 adet küçük kuru soğan (isteğe bağlı)
1 adet limonun suyu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı sumak
Tuz
YAPILIŞI
Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte haşlayın.
Soğuduktan sonra kabuklarını soyup küp küp doğrayın.
Taze soğanı, maydanozu ve dereotunu ince ince kıyın.
Patatesleri geniş bir kaba alın, yeşillikleri ekleyin.
Limon suyu, zeytinyağı, tuz, pul biber, karabiber ve sumağı ilave edin.
Patatesleri ezmeden nazikçe karıştırın.
Püf noktası
Patatesler sıcakken değil, ılıkken soslayın; sosu daha güzel çeker.
Biraz nar ekşisi eklerseniz nefis olur.
Üzerine haşlanmış yumurta ve zeytin koyarak servis edebilirsiniz.
Daha ekşi seviyorsanız limon miktarını artırabilirsiniz. Afiyet olsun!