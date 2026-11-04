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Misafirlerinizi şaşırtacak muhteşem patates salatası tarifi!

Çay saatlerinden gün sofralarına, davet masalarından akşam yemeklerine kadar pek çok sofrada kendine yer bulan patates salatası, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu lezzetiyle favori tarifler arasında yer alıyor. Bol yeşillik, limon ve zeytinyağıyla hazırlanan bu nefis lezzet, özellikle hafif ve lezzetli bir salata arayanların ilgisini çekiyor. Peki, tam kıvamında, dağılmayan ve lezzetiyle herkesin tarifini soracağı patates salatası nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım hazırlanışıyla nefis patates salatası tarifi…

Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:13

YAPILIŞI

MALZEMELER

5 orta boy patates

4-5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 adet küçük kuru soğan (isteğe bağlı)

1 adet limonun suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sumak

Tuz

YAPILIŞI

Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte haşlayın.

Soğuduktan sonra kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

Taze soğanı, maydanozu ve dereotunu ince ince kıyın.

Patatesleri geniş bir kaba alın, yeşillikleri ekleyin.

Limon suyu, zeytinyağı, tuz, pul biber, karabiber ve sumağı ilave edin.

Patatesleri ezmeden nazikçe karıştırın.

Püf noktası

Patatesler sıcakken değil, ılıkken soslayın; sosu daha güzel çeker.

Biraz nar ekşisi eklerseniz nefis olur.

Üzerine haşlanmış yumurta ve zeytin koyarak servis edebilirsiniz.

Daha ekşi seviyorsanız limon miktarını artırabilirsiniz. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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