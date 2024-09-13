Muhammara tarifi: Her kaşığı lezzet dolu...

Muhammara, özellikle Suriye ve Türkiye mutfaklarında önemli bir yere sahip olan, tarihî ve kültürel arka planı olan bir mezedir. Kelime kökeni Arapça “muhammara” kelimesinden gelir ve “kızarmış” veya “kırmızı” anlamını taşır, bu da mezenin yoğun kırmızı renginden kaynaklanır. Peki muhammara nasıl yapılır? İşte o mükemmel tarif...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 08:43Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 08:43
YAPILIŞI
2 su bardağı ceviz içi
1 su bardağı galeta unu
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası (tercihen acı)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı tuz
1/2 su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1/2 limonun suyu
Hazırlanışı:
Ceviz içlerini bir mutfak robotunda ince çekin, ama tamamen un haline getirmeyin. Hafif taneli bir yapısı olmalı.
Geniş bir karıştırma kabında galeta unu, domates salçası, biber salçası, ezilmiş sarımsak, kimyon, kırmızı toz biber ve tuzu karıştırın.
Çekilmiş cevizleri bu karışıma ekleyin ve tüm malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.
Zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyunu ekleyin. İyice karıştırarak malzemelerin homojen bir kıvam almasını sağlayın. Karışım çok kuru olursa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız muhammarayı buzdolabında en az 30 dakika dinlendirerek lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın.
Muhammara mezesini servis tabağına alın ve üzerine zeytinyağı gezdirin. İsterseniz süslemek için üzerine birkaç tane ceviz serpebilirsiniz.