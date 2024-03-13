Muhammara tarifi: Menülerin lezzet bombası

Muhammara, özellikle Orta Doğu coğrafyasından çıkmış ve sofralarımıza gelmiş en lezzetli mezelerden biri. Hem akşam yemeği sofralarında meze hem de kahvaltılarda sos olarak tüketilebilecek bu lezzet, her kaşığında damak çatlatıyor. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:27Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:27
MALZEMELER
3 adet közlenmiş kırmızı biber
1 su bardağı ceviz içi
2 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Tuz (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)
YAPILIŞI
İlk olarak közlenmiş kırmızı biberleri soyun ve çekirdeklerini çıkarın.
Biberleri bir blender veya mutfak robotunda püre haline getirin.
Ceviz içini ekleyip tekrar karıştırın.
Nar ekşisi, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, kimyon, pul biber ve tuzu ekleyin.
Malzemeler iyice karışana kadar blenderdan geçirin.
Karışımı servis tabağına alın ve üzerini ceviz ile süsleyerek servis yapın.
Dilimlenmiş pide, lavaş veya taze ekmekle servis edebilirsiniz.