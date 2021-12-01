Bol malzemeli kumpir tarifi: Evde kumpir nasıl yapılır?

Patates, havuç, turşu, mısır, zeytin, kaşar peyniri ve tereyağı gibi malzemelerle hazırlanan kumpir tarifini oldukça kolay. Kumpir, fırında pişirilmiş patatesin içerisine çeşitli malzemelerin eklenmesiyle hazırlanmaktadır. Mutfağınıza eşsiz kokular yayacak kumpir iştahınızı açacak. Muazzam görüntüsüyle misafir sofralarını süsleyecek. Peki kumpir nasıl yapılır? İşte eşsiz lezzetiyle kumpir tarifi…

Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:21
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 90 dakika

MALZEMELER

  • 4 adet büyük boy patates
  • 2 adet orta boy havuç
  • 8 adet kornişon salatalık turşusu
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • ½ çay bardağı doğranmış siyah zeytin
  • ½ çay bardağı doğranmış yeşil zeytin
  • 4 yemek kaşığı karışık garnitür
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 2 yemek kaşığı ketçap
  • ¼ çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

  • Büyük boy patatesleri bol suda yıkayın, bir havlu yardımıyla kurulayın.
  • Patatesleri birkaç yerinden delin.
  • Patatesleri parlak tarafı dışarıda kalacak şekilde folyoya sarın.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 90 dakika pişirin.
  • Fırından çıkan patateslerin orta kısmına derin bir kesik atın.
  • Tereyağı ve kaşar peyniri ekleyin ve patatesin içini ezin, üzerine tuz serpin.
  • Kabuğunu soyduğunuz havucu rendeleyin. Turşuyu küçük küçük doğrayın.
  • Haşlanmış garnitürü mayonezle karıştırın.
  • Garnitür, havuç rendesi, turşu, mısır ve zeytinleri sırasıyla ekleyin.
  • Üzerine ketçap sıkıp servis edin.
  • Kumpir tarifi hazır. Afiyet olsun…

KUMPİR TARİFİ KAÇ KALORİ?

100 gramlık bir porsiyon kumpir tarifi yaklaşık 93,2 kalori içermektedir.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA