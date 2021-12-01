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Bol malzemeli kumpir tarifi: Evde kumpir nasıl yapılır?
Patates, havuç, turşu, mısır, zeytin, kaşar peyniri ve tereyağı gibi malzemelerle hazırlanan kumpir tarifini oldukça kolay. Kumpir, fırında pişirilmiş patatesin içerisine çeşitli malzemelerin eklenmesiyle hazırlanmaktadır. Mutfağınıza eşsiz kokular yayacak kumpir iştahınızı açacak. Muazzam görüntüsüyle misafir sofralarını süsleyecek. Peki kumpir nasıl yapılır? İşte eşsiz lezzetiyle kumpir tarifi…
Giriş Tarihi: 01.12.2021
09:20
Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
09:21
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
90 dakika
MALZEMELER
4 adet büyük boy patates
2 adet orta boy havuç
8 adet kornişon salatalık turşusu
1 su bardağı haşlanmış mısır
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
½ çay bardağı doğranmış siyah zeytin
½ çay bardağı doğranmış yeşil zeytin
4 yemek kaşığı karışık garnitür
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı mayonez
2 yemek kaşığı ketçap
¼ çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Büyük boy patatesleri bol suda yıkayın, bir havlu yardımıyla kurulayın.
Patatesleri birkaç yerinden delin.
Patatesleri parlak tarafı dışarıda kalacak şekilde folyoya sarın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 90 dakika pişirin.
Fırından çıkan patateslerin orta kısmına derin bir kesik atın.
Tereyağı ve kaşar peyniri ekleyin ve patatesin içini ezin, üzerine tuz serpin.
Kabuğunu soyduğunuz havucu rendeleyin. Turşuyu küçük küçük doğrayın.
Haşlanmış garnitürü mayonezle karıştırın.
Garnitür, havuç rendesi, turşu, mısır ve zeytinleri sırasıyla ekleyin.
Üzerine ketçap sıkıp servis edin.
Kumpir tarifi hazır. Afiyet olsun…
KUMPİR TARİFİ KAÇ KALORİ?
100 gramlık bir porsiyon kumpir tarifi yaklaşık 93,2 kalori içermektedir.
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