Nohutlu kuskus salatası tarifi: Eşsiz bir eşlikçi...

Kuskusun yumuşak ve nötr tadı, nohudun hafif cevizimsi aromasıyla mükemmel bir uyum sağlar. Ayrıca birlikte tüketildiğinde karbonhidrat ve protein dengesi sağlanır, bu da sağlıklı bir öğün oluşturur. İşte hem sağlıklı hem de lezzetli o tarif...

Giriş Tarihi: 28.12.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:24

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kuskus
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 4 adet kiraz domates
  • 1 adet kırmızı kapya biber (küçük doğranmış)
  • 1 adet salatalık (küp doğranmış)
  • 4-5 dal taze soğan (ince kıyılmış)
  • Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
  • Yarım demet dereotu (isteğe bağlı, ince kıyılmış)
  • 1 çay bardağı mısır (isteğe bağlı)
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet limonun suyu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon (isteğe bağlı)

YAPILIŞI:

  • Bir tencerede biraz zeytinyağı ile kuskusu kavurun. Üzerine sıcak suyu ekleyip tuz ilave edin, kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ardından soğumaya bırakın.
  • Kırmızı biber, salatalık, taze soğan, maydanoz ve dereotunu doğrayın.
  • Soğuyan kuskusu geniş bir kaba alın. Üzerine haşlanmış nohutu, doğranmış sebzeleri ve mısırı ekleyin.
  • Küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve kimyonu karıştırın. Sosu salatanın üzerine dökün ve güzelce karıştırın.
  • Salatayı buzdolabında biraz dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak üzerine nar taneleri veya ceviz ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.

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