Pancar mezesi: Sofraların en lezzetli rengi

Pancar salatası mezesi, Akdeniz mutfağında ve özellikle Türkiye’deki meze kültüründe sıkça karşımıza çıkan bir lezzettir. Bu tarif, hem şıklığı hem de sağlıklı oluşuyla sofralarda önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı ve vegan seçeneklerin artışıyla bu tür sebze bazlı mezeler farklı şekillerde yorumlanmaktadır. İşte lezzet dolu o tarif...
Giriş Tarihi: 16.11.2024 09:49Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:49
YAPILIŞI
Malzemeler:
3 adet orta boy pancar
1 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Üzeri için:
Ceviz içi (isteğe bağlı)
Dereotu
Hazırlanışı:
Pancarı güzelce yıkayıp kabuklarıyla birlikte su dolu bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın (yaklaşık 30-40 dakika).
Haşlandıktan sonra kabuklarını soyun ve soğumaya bırakın.
Soyduğunuz pancarları rendenin iri tarafıyla rendeleyin.
Süzme yoğurdu bir kaseye alın.
Sarımsakları ezerek yoğurda ekleyin.
Mayonez, zeytinyağı ve bir tutam tuzu da ilave ederek iyice karıştırın.
Rendelenmiş pancarları yoğurtlu karışıma ekleyin ve güzelce harmanlayın.
Salatayı servis tabağına alın. Üzerini ceviz içi veya ince kıyılmış dereotuyla süsleyebilirsiniz.