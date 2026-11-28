MALZEMELER

5 adet patates

3 adet taze soğan

1 adet kuru soğan

4 yaprak kıvırcık

1 tutam taze nane

1 tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Limon suyu (damak tadına göre, ekşi sevenler için 2 adet limon suyu)

İsteğe bağlı: Kornişon turşu

PATATES SALATASI NASIL YAPILIR?

Patatesleri Haşlayın: Patateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın ve haşlayın. Bu yöntem hem pişirme süresini kısaltır hem de sıcak patatesleri kesme gereğini ortadan kaldırır.

Yeşillikleri Hazırlayın: İyice yıkayıp sirkeli suda beklettiğiniz yeşillikleri ince ince kıyın ve karıştırma kabına alın.

Sıcak Patatesi Ekleyin: Haşlanıp suyu süzülen patatesleri bekletmeden yeşilliklerin üzerine dökün. Sıcak patatesin yeşilliklerle buluşması, sebzelerin sert kalmasını önleyerek daha yumuşak bir doku sağlar. (İsteğe göre patatesleri soğuttuktan sonra da ekleyebilirsiniz.)

Sosu Sıcakken Buluşturun: Patatesler sıcakken limon suyunu, tuzu, kırmızı toz biberi, pul biberi, karabiberi ve zeytinyağını ilave edin. Sosun sıcak patates tarafından çekilmesi lezzeti artırır. Dilerseniz içine kornişon turşu da ekleyebilirsiniz.

Nazikçe Karıştırıp Servis Edin: Patatesleri ezmeden nazikçe harmanlayın ve servis tabağına alarak servis edin. Afiyet olsun!