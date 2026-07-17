Pepperoni pizza makarna salatası! Beklenmedik lezzet fırtınası

Malzemeler
- Yarım paket burgu makarna (rotini veya fusilli)
- 15-20 dilim pepperoni (ikiye bölünmüş)
- 1 su bardağı çeri domates (ikiye veya dörde bölünmüş)
- 1 su bardağı taze top mozzarella peyniri
- Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
- Yarım küçük kırmızı soğan (ince piyazlık doğranmış)
- Yarım yeşil dolmalık biber (küp küp doğranmış)
- Bir avuç taze maydanoz (iri kıyılmış)
Salata Sosu İçin
- Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi
- 1 tatlı kaşığı kuru kekik
- 1 çay kaşığı kuru fesleğen
- Yarım çay kaşığı pul biber veya kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Geniş bir tencerede tuzlu su kaynatın ve burgu makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre çok yumuşatmadan (al dente kıvamında) haşlayın.
- Haşlanan makarnayı süzün, yapışmaması için çok az zeytinyağı gezdirin ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.
- Makarnalar soğurken kırmızı soğanı, çeri domatesleri, biberi ve pepperonileri doğrayarak hazırlayın.
- Geniş bir salata veya servis kasesine soğumuş makarnayı alın.
- Üzerine doğradığınız sebzeleri, zeytinleri, taze mozzarella toplarını ve maydanozu ekleyin.
- Ayrı bir küçük kasede veya kapaklı bir kavanozda zeytinyağı, sirke, kuru kekik, fesleğen, pul biber, tuz ve karabiberi iyice çırparak veya çalkalayarak sosunuzu hazırlayın.
- Hazırladığınız baharatlı zeytinyağlı sosu salatanın üzerine gezdirin.
- Tüm malzemelerin sosla iyice kaplanması ve tatların birbirine geçmesi için salatayı nazikçe harmanlayın.
Lezzet İpucu: Salatanızı hazırladıktan sonra hemen tüketebileceğiniz gibi, buzdolabında yaklaşık 30-45 dakika kadar dinlendirmeniz, kekik ve zeytinyağının aromasının makarnaya tam olarak nüfuz etmesini sağlayacak ve lezzetini ikiye katlayacaktır.
Afiyet olsun!