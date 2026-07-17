Pepperoni pizza makarna salatası! Beklenmedik lezzet fırtınası

En sevdiğiniz pizza lezzetlerini ferahlatıcı bir makarna salatasında buluşturmaya ne dersiniz? Renkli sebzeler, nefis pepperoni dilimleri ve taze mozzarella peynirinin harika uyumuyla hazırlanan bu pratik tarif, sofralarınıza hem görsel bir şölen hem de doyurucu bir tat katacak. Özellikle pikniklerin, kalabalık davetlerin veya hafif bir öğle yemeğinin vazgeçilmezi olmaya aday bu enfes lezzeti hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay!

Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:39

YAPILIŞI

Malzemeler

  • Yarım paket burgu makarna (rotini veya fusilli)
  • 15-20 dilim pepperoni (ikiye bölünmüş)
  • 1 su bardağı çeri domates (ikiye veya dörde bölünmüş)
  • 1 su bardağı taze top mozzarella peyniri
  • Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
  • Yarım küçük kırmızı soğan (ince piyazlık doğranmış)
  • Yarım yeşil dolmalık biber (küp küp doğranmış)
  • Bir avuç taze maydanoz (iri kıyılmış)

Salata Sosu İçin

  • Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi
  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik
  • 1 çay kaşığı kuru fesleğen
  • Yarım çay kaşığı pul biber veya kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yapılışı

  1. Geniş bir tencerede tuzlu su kaynatın ve burgu makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre çok yumuşatmadan (al dente kıvamında) haşlayın.
  2. Haşlanan makarnayı süzün, yapışmaması için çok az zeytinyağı gezdirin ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.
  3. Makarnalar soğurken kırmızı soğanı, çeri domatesleri, biberi ve pepperonileri doğrayarak hazırlayın.
  4. Geniş bir salata veya servis kasesine soğumuş makarnayı alın.
  5. Üzerine doğradığınız sebzeleri, zeytinleri, taze mozzarella toplarını ve maydanozu ekleyin.
  6. Ayrı bir küçük kasede veya kapaklı bir kavanozda zeytinyağı, sirke, kuru kekik, fesleğen, pul biber, tuz ve karabiberi iyice çırparak veya çalkalayarak sosunuzu hazırlayın.
  7. Hazırladığınız baharatlı zeytinyağlı sosu salatanın üzerine gezdirin.
  8. Tüm malzemelerin sosla iyice kaplanması ve tatların birbirine geçmesi için salatayı nazikçe harmanlayın.

Lezzet İpucu: Salatanızı hazırladıktan sonra hemen tüketebileceğiniz gibi, buzdolabında yaklaşık 30-45 dakika kadar dinlendirmeniz, kekik ve zeytinyağının aromasının makarnaya tam olarak nüfuz etmesini sağlayacak ve lezzetini ikiye katlayacaktır.

Afiyet olsun!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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