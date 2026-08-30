Şekli hiç bozulmuyor! Mercimek köftesi yapmanın en kolay yolu

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

3 su bardağı su

1 büyük kuru soğan

4–5 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

4–5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Pul biber (isteğe göre)

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp 3 su bardağı suyla tencereye alın. Mercimekler iyice yumuşayıp suyunu büyük ölçüde çekene kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Ocağı kapatın, ince bulguru mercimeğin üzerine ekleyin ve karıştırın. Kapağını kapatıp 15–20 dakika dinlendirin.

Bu sırada soğanı çok ince doğrayın. Zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun. Salçaları ekleyip 2–3 dakika daha kavurun.

Salçalı soğan karışımını mercimek-bulgur karışımına ekleyin. Tuz, kimyon, karabiber ve pul biberi ilave edin.

Karışım el yakmayacak sıcaklığa geldiğinde limon suyunu, ince doğranmış maydanoz ve taze soğanı ekleyin.

5–10 dakika iyice yoğurun. Kıvamı şekil verecek kadar yumuşak olmalı.

Elinizi hafifçe ıslatıp sıkma köfte şekli verin.

Marul yaprakları ve limon dilimleriyle servis edin. Afiyet olsun!

Püf noktası

Mercimeği fazla sulu bırakmayın; bulguru eklediğinizde karışımın suyunu çekmesi mercimek köftesinin kıvamı için çok önemli.