Sosis kaplama (Corn Dog) tarifi: Atıştırmalıkların favorisi olacak...

Corn dog, özellikle Amerikan mutfağının sevilen sokak lezzetlerinden biridir. İlk kez 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan bu atıştırmalık, çıtır kaplamasıyla sıcak sosisin lezzetini mükemmel bir şekilde tamamlar. Geleneksel olarak mısır unu hamuruyla hazırlanan corn dog, çocuklardan yetişkinlere herkesin damak tadına hitap eder. Genellikle ketçap, hardal veya peynir sosu ile servis edilir.
Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:54Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:05
YAPILIŞI
Hamur için:
1 su bardağı mısır unu
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
1 yumurta (kullanmadığınız için yerine 1 yemek kaşığı chia tohumu + 3 yemek kaşığı su karışımı veya hazır yumurta ikamesi kullanabilirsiniz)
1 su bardağı süt (bitkisel süt de kullanılabilir)
Diğer malzemeler:
8-10 adet sosis (vegan sosis de kullanılabilir)
Çubuk (bambu şiş veya dondurma çubuğu)
Kızartmak için sıvı yağ
HAZIRLANIŞI:
Sosisleri tamamen kurulayın, böylece hamur daha iyi yapışır.
Her bir sosise çubukları dikkatlice batırın.
Bir karıştırma kabında mısır unu, un, şeker, tuz, kabartma tozu ve karbonatı karıştırın.
Ortasını havuz gibi açın ve yumurta yerine kullandığınız karışımı (veya alternatifini) ve sütü ekleyin.
Hamurun kıvamı, kaşıkla zor dökülecek kadar yoğun olmalıdır. Gerekirse biraz daha un veya süt ekleyerek kıvamını ayarlayın.
Hamuru derin ve dar bir kaba aktarın (örneğin büyük bir bardak).
Sosisleri çubuktan tutarak hamura daldırın ve her yerinin kaplandığından emin olun.
Derin bir tencerede veya fritözde yağı ısıtın (170-180°C civarı).
Hamura bulanmış sosisleri dikkatlice yağa bırakın ve altın rengi olana kadar kızartın.
Fazla yağı emmesi için kağıt havlu üzerine alın.
Corn dog'larınızı sıcak olarak ketçap, hardal veya dilediğiniz soslarla servis edebilirsiniz.