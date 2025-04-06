Tam kıvamında kısır tarifi: Yiyen herkes tarifi soracak...

MALZEMELER:

2 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası (isteğe göre 1 kaşık biber salçası da eklenebilir)

1 limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kararbiber

1 çay kaşığı pul biber (acı sevenler artırabilir)

1 tatlı kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

4-5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane (veya kuru nane)

1 adet orta boy domates (isteğe bağlı)

1 adet salatalık (isteğe bağlı)

Marul veya kıvırcık (servis için)

YAPILIŞI:

İnce bulguru geniş bir kaba alın, üzerine sıcak suyu dökün. Üzerini kapatıp 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Yumuşayan bulgura salçayı ekleyin, iyice karıştırın. Bulgur salçayı iyice yedikten sonra zeytinyağını ilave edin.

Tuz, kararbiber, pul biber, limon suyu ve nar ekşisini ekleyin. Karıştırın.

Maydanoz, taze soğan ve naneyi ince ince kıyın, bulgura ekleyin.

(İsteğe göre) Domates ve salatalığı doğrayın ve karışıma ekleyin.

Kısırı iyice karıştırıp 5-10 dakika dinlendirin. Tatların oturması için bu önemli.

Marul yapraklarıyla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!