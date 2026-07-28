Tam kıvamında muhammara tarifi!

Kahvaltı sofralarının ve meze tabaklarının yıldızı olan muhammara, közlenmiş biber ve cevizin eşsiz uyumuyla damak çatlatıyor. Antakya mutfağının bu sevilen lezzetini, evdeki malzemelerle dakikalar içinde hazırlayarak sevdiklerinize enfes bir tat sunabilirsiniz. İşte kızarmış ekmek dilimlerinin en iyi eşlikçisi olacak o pratik ve tam ölçülü tarif!

Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:59

YAPILIŞI

Malzemeler

  • 4 adet közlenmiş kırmızı kapya biber (hazır kavanoz veya evde közlenmiş)

  • 1 su bardağı ceviz içi

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı biber salçası (damak zevkinize göre acı veya tatlı)

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 2 diş sarımsak

  • Yarım çay bardağı galeta unu (veya ufalanmış bayat ekmek içi)

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz (salçanızın tuz oranına göre ayarlayın)

Yapılışı

  1. Biberleri Hazırlayın: Kırmızı kapya biberleri evde közlediyseniz, kabuklarını soyun ve çekirdeklerini tamamen temizleyin.

  2. Mutfak Robotuna Alın: Közlenmiş biberleri, ceviz içini, sarımsakları, domates ve biber salçasını mutfak robotunun (rondo) içine ekleyin.

  3. Baharatları ve Sıvıları Ekleyin: Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi, galeta unu, kimyon, pul biber, karabiber ve tuzu ilave edin.

  4. Karıştırın: Tüm malzemeleri, püre kıvamına gelene kadar mutfak robotundan çekin. Muhammaranın özelliği çok akışkan olmamasıdır; eğer kıvamı çok cıvık gelirse biraz daha galeta unu, çok katı gelirse çok az zeytinyağı ekleyerek kıvamı dengeleyebilirsiniz.

  5. Dinlendirin: Hazırladığınız karışımı bir kaseye alın. Lezzetlerin birbirine tam olarak geçmesi için buzdolabında en az 1-2 saat dinlendirin.

  6. Servis Edin: Servis tabağına yayarak alın. Üzerine sızma zeytinyağı gezdirip, iri dövülmüş ceviz parçaları ve taze nane veya maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun! Kızarmış ekmeklerin üzerinde harika gidecektir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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