Tam kıvamında muhammara tarifi!

Karıştırın: Tüm malzemeleri, püre kıvamına gelene kadar mutfak robotundan çekin. Muhammaranın özelliği çok akışkan olmamasıdır; eğer kıvamı çok cıvık gelirse biraz daha galeta unu, çok katı gelirse çok az zeytinyağı ekleyerek kıvamı dengeleyebilirsiniz.