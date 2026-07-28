Tam kıvamında muhammara tarifi!

4 adet közlenmiş kırmızı kapya biber (hazır kavanoz veya evde közlenmiş)
1 su bardağı ceviz içi
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası (damak zevkinize göre acı veya tatlı)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
2 diş sarımsak
Yarım çay bardağı galeta unu (veya ufalanmış bayat ekmek içi)
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz (salçanızın tuz oranına göre ayarlayın)
Biberleri Hazırlayın: Kırmızı kapya biberleri evde közlediyseniz, kabuklarını soyun ve çekirdeklerini tamamen temizleyin.
Mutfak Robotuna Alın: Közlenmiş biberleri, ceviz içini, sarımsakları, domates ve biber salçasını mutfak robotunun (rondo) içine ekleyin.
Baharatları ve Sıvıları Ekleyin: Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi, galeta unu, kimyon, pul biber, karabiber ve tuzu ilave edin.
Karıştırın: Tüm malzemeleri, püre kıvamına gelene kadar mutfak robotundan çekin. Muhammaranın özelliği çok akışkan olmamasıdır; eğer kıvamı çok cıvık gelirse biraz daha galeta unu, çok katı gelirse çok az zeytinyağı ekleyerek kıvamı dengeleyebilirsiniz.
Dinlendirin: Hazırladığınız karışımı bir kaseye alın. Lezzetlerin birbirine tam olarak geçmesi için buzdolabında en az 1-2 saat dinlendirin.
Servis Edin: Servis tabağına yayarak alın. Üzerine sızma zeytinyağı gezdirip, iri dövülmüş ceviz parçaları ve taze nane veya maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
Şimdiden afiyet olsun! Kızarmış ekmeklerin üzerinde harika gidecektir.