Tam ölçülü kadınbudu köfte tarifi! İlk denemede bile mükemmel sonuç

MALZEMELER

500 gram kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1/2 demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Kimyon

Köfteleri bulamak için:

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp yumuşayana kadar haşlayın. Ardından suyunu süzüp soğumaya bırakın.

Soğanı küçük küçük doğrayın. Tavaya az miktarda sıvı yağ alıp soğanları kavurun. Kıymanın yarısını ekleyerek suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Kavurduğunuz kıymayı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Geniş bir yoğurma kabına çiğ kıymayı, kavrulmuş kıymayı ve haşlanmış pirinci alın. Üzerine yumurta, un, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle oval ve hafif yassı köfte şekli verin.

Köfteleri önce çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

Sıvı yağı tavada kızdırın. Köfteleri orta ateşte, her iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin. Fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın.

Kadınbudu köfteleri sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!