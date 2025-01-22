Tavuklu arpa şehriye salatası: Hem doyurucu hem lezzetli

Tavuklu arpa şehriye salatası, hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün alternatifi arayanlar için ideal bir tarif. Hafif ve doyurucu yapısıyla, tavuk ve sebzelerin taze tatlarını bir araya getirerek sofranıza renk katıyor. Hem pratik hem de besleyici olan bu salata, herkesin beğenisini kazanacak.

Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:21

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 1 su bardağı arpa şehriye
  • 2 adet tavuk göğsü
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1/2 salatalık
  • 1/2 limon suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1/2 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)
  • Maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Tavukları Hazırlayın: Tavuk göğüslerini tuzlu suda haşlayın. Haşlandıktan sonra didikleyin.
  2. Şehriye Hazırlığı: Arpa şehriyenizi kaynar suda haşlayın. Şehriyeler yumuşadığında süzüp soğutun.
  3. Sebzeleri Doğrayın: Kırmızı biberi ve salatalığı küçük küpler halinde doğrayın.
  4. Salatayı Karıştırın: Soğuyan şehriye, didiklenmiş tavuk, doğranmış sebzeleri geniş bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyin. Karıştırın.
  5. Servis: Salatayı servis tabağına alın. Üzerine ince doğranmış maydanoz serperek süsleyebilirsiniz.

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