Yalnızca 10 dakikada sofralarınızda: Kısır tarifi

İki su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

İki yemek kaşığı domates salçası

Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı pul biber

İki adet limon suyu

Yarım çay bardağı nar ekşisi

Altı dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

Yapılışı:

İki su bardağı ince bulguru geniş bir kase içerisine alın ve üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin.

Streç film ile üzerini kapatıp bulgurların şişmesini bekleyin. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde bulgurlarınız şişmiş hale gelecektir. Şiştikten sonra tane tane olması adına güzel bir şekilde karıştırın.

Üzerine iki yemek kaşığı domates salçası ve bir çay bardağı zeytinyağını ekleyin.

Tercihinize göre bir yemek kaşığı biber salçası da ekleyebilirsiniz.

Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, iki adet limon suyu ve yarım çay bardağı nar ekşisini ekleyin.

Son olarak ise doğramış olduğunuz altı dal taze soğanı, yarım demet taze nane ve maydanozu da içerisine ekleyip karıştırın.

Kısırınız hazır!