Yalnızca 10 dakikada sofralarınızda: Kısır tarifi

Malzemeler:
İki su bardağı ince bulgur
1,5 su bardağı sıcak su
İki yemek kaşığı domates salçası
Bir çay bardağı zeytinyağı
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı pul biber
İki adet limon suyu
Yarım çay bardağı nar ekşisi
Altı dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet taze nane
Yapılışı:
İki su bardağı ince bulguru geniş bir kase içerisine alın ve üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin.
Streç film ile üzerini kapatıp bulgurların şişmesini bekleyin. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde bulgurlarınız şişmiş hale gelecektir. Şiştikten sonra tane tane olması adına güzel bir şekilde karıştırın.
Üzerine iki yemek kaşığı domates salçası ve bir çay bardağı zeytinyağını ekleyin.
Tercihinize göre bir yemek kaşığı biber salçası da ekleyebilirsiniz.
Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, iki adet limon suyu ve yarım çay bardağı nar ekşisini ekleyin.
Son olarak ise doğramış olduğunuz altı dal taze soğanı, yarım demet taze nane ve maydanozu da içerisine ekleyip karıştırın.
Kısırınız hazır!