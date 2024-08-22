Yaz aylarında hafif lezzet: Sadece 10 dakikada enfes brokoli salatası tarifi

500 gram brokoli
4 adet salatalık turşusu
1 adet konserve mısır
2 adet közlenmiş biber
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sirke
İsteğe bağlı malzemelerde değişiklik yapabilirisiniz.
YAPILIŞI
Brokolileri yıkayın ve ayırın.
Kaynar suda 4 dakika kadar haşlayın.
Haşladıktan sonra soğuk sudan geçirin ve soğumaya bırakın.
Biberleri gözleyin e kabuklarını soyun.
Dilimledikten sonra soğumuş brokoliler, mısır ve doğranmış turşularla bir kapta birleştirin.
Kaba rendelenmiş sarımsağı da ekleyerek iyice karıştırın.
En son yağı sirkeyi ve limon suyunu da ekleyip tekrar karıştırın.
İşte enfes brokoli salatanız hazır.
Afiyet olsun.