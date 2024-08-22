Yaz aylarında hafif lezzet: Sadece 10 dakikada enfes brokoli salatası tarifi

YAPILIŞI

Brokolileri yıkayın ve ayırın.

Kaynar suda 4 dakika kadar haşlayın.

Haşladıktan sonra soğuk sudan geçirin ve soğumaya bırakın.

Biberleri gözleyin e kabuklarını soyun.

Dilimledikten sonra soğumuş brokoliler, mısır ve doğranmış turşularla bir kapta birleştirin.

Kaba rendelenmiş sarımsağı da ekleyerek iyice karıştırın.

En son yağı sirkeyi ve limon suyunu da ekleyip tekrar karıştırın.

İşte enfes brokoli salatanız hazır.

Afiyet olsun.