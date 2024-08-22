Yaz aylarında hafif lezzet: Sadece 10 dakikada enfes brokoli salatası tarifi

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber yağlı tencere yemekleri herkese biraz ağır gelir. İşte aradığınız hem hafif hem lezzetli hem de doyurucu tarif. 10 dakikada hazır olan brokoli salatasını yemelere doyamayacaksınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun...

Giriş Tarihi: 22.08.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 08:33
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 5 dakika

MALZEMELER

500 gram brokoli

4 adet salatalık turşusu

1 adet konserve mısır

2 adet közlenmiş biber

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

İsteğe bağlı malzemelerde değişiklik yapabilirisiniz.

YAPILIŞI

YAPILIŞI

Brokolileri yıkayın ve ayırın.

Kaynar suda 4 dakika kadar haşlayın.

Haşladıktan sonra soğuk sudan geçirin ve soğumaya bırakın.

Biberleri gözleyin e kabuklarını soyun.

Dilimledikten sonra soğumuş brokoliler, mısır ve doğranmış turşularla bir kapta birleştirin.

Kaba rendelenmiş sarımsağı da ekleyerek iyice karıştırın.

En son yağı sirkeyi ve limon suyunu da ekleyip tekrar karıştırın.

İşte enfes brokoli salatanız hazır.

Afiyet olsun.

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