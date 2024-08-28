Yaz aylarının olmazsa olmazı: Zeytinyağlı Akdeniz Salatası Tarifi

Yapılışı beş dakika lezzeti kalıcı! Yaz aylarında ferahlatacak ve doyuracak bu tarifle sofralarını renklendirebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun...

Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 08:34

YAPILIŞI

MALZEMELER
150 gram akdeniz yeşilliği
4 adet çeri domates
75 gram beyaz peynir
SOSU İÇİN
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 limon suyu
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
Yeşillikleri iyice yıkayın ve ardından sirkeli suda bekletin.
Yıkama işlemlerinin ardından iyice kurutun.
Domatesleri yıkadıktan sonra ortan ikiye kesin.
Yeşillikleri ve domatesleri bir kapta birleştirin.
Sos için olan malzemeleri farklı bir kapta iyice karıştırın.
Ardından yeşillendiklerin ve domateslerin olduğu kaba sosu aktarın.
Peynirleri de ekledikten sonra salatanız hazır.
İsteğe bağlı olarak zeytin de ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA