Yaz aylarının olmazsa olmazı: Zeytinyağlı Akdeniz Salatası Tarifi

MALZEMELER

4 adet çeri domates

75 gram beyaz peynir

SOSU İÇİN

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Yeşillikleri iyice yıkayın ve ardından sirkeli suda bekletin.

Yıkama işlemlerinin ardından iyice kurutun.

Domatesleri yıkadıktan sonra ortan ikiye kesin.

Yeşillikleri ve domatesleri bir kapta birleştirin.

Sos için olan malzemeleri farklı bir kapta iyice karıştırın.

Ardından yeşillendiklerin ve domateslerin olduğu kaba sosu aktarın.

Peynirleri de ekledikten sonra salatanız hazır.

İsteğe bağlı olarak zeytin de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

150 gram akdeniz yeşilliği