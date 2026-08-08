Yazın ferahlatan lezzeti: Karpuz salatası tarifi!

Karpuz: 3-4 dilim (Çekirdekleri ayıklanmış ve iri küpler halinde doğranmış)
Salatalık: 2 adet orta boy (Kabuklu bırakılıp yarım ay şeklinde dilimlenmiş)
Peynir: 150 gram beyaz peynir veya Ezine peyniri (İri parçalar halinde ufalanmış)
Taze Nane: 1 avuç dolusu taze nane yaprağı
Zeytinyağı: 2-3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Limon: Yarım limonun suyu
Baharat: Üzeri için taze çekilmiş karabiber (veya isteğe bağlı çörek otu/sumak)
Malzemeleri Doğrayın: Karpuzları görseldeki gibi küp küp doğrayın. Salatalıkları yıkayıp kabuklarıyla birlikte çok ince olmayacak şekilde yarım ay doğrayın.
Kasede Birleştirin: Geniş ve derin bir salata kasesine doğradığınız karpuz ve salatalıkları alın.
Peynir ve Naneyi Ekleyin: Ufalanmış beyaz peyniri ve taze nane yapraklarını malzemelerin üzerine serpiştirin.
Sosu Hazırlayın: Küçük bir kapta sızma zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyunu karıştırın. (Karpuzun suyu ve peynirin tuzu genellikle yeterli olduğundan ekstra tuz eklemeden önce mutlaka tadına bakın).
Harmanlayın ve Süsleyin: Hazırladığınız zeytinyağlı sosu salatanın üzerinde gezdirin. Üzerine taze çekilmiş karabiber serpiştirin.
Servis Edin: Karpuzları ezmemeye özen göstererek nazikçe karıştırın ve bekletmeden soğuk olarak servis yapın.
Afiyet olsun!