Yazın ferahlatan lezzeti: Karpuz salatası tarifi!

Malzemeleri Doğrayın: Karpuzları görseldeki gibi küp küp doğrayın. Salatalıkları yıkayıp kabuklarıyla birlikte çok ince olmayacak şekilde yarım ay doğrayın.

Kasede Birleştirin: Geniş ve derin bir salata kasesine doğradığınız karpuz ve salatalıkları alın.