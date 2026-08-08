Yazın ferahlatan lezzeti: Karpuz salatası tarifi!

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında içinizi ferahlatacak, yapımı oldukça pratik bir lezzet arıyorsanız bu karpuz salatası tam size göre. Tatlı ve tuzlunun mükemmel uyumunu sunan bu tarif, sofralarınıza hem iştah açıcı bir renk hem de eşsiz bir hafiflik katacak. Sadece birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz bu nefis salata ile yaz günlerinin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.08.2026 11:24

YAPILIŞI

Malzemeler

  • Karpuz: 3-4 dilim (Çekirdekleri ayıklanmış ve iri küpler halinde doğranmış)

  • Salatalık: 2 adet orta boy (Kabuklu bırakılıp yarım ay şeklinde dilimlenmiş)

  • Peynir: 150 gram beyaz peynir veya Ezine peyniri (İri parçalar halinde ufalanmış)

  • Taze Nane: 1 avuç dolusu taze nane yaprağı

  • Zeytinyağı: 2-3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • Limon: Yarım limonun suyu

  • Baharat: Üzeri için taze çekilmiş karabiber (veya isteğe bağlı çörek otu/sumak)

Hazırlanışı

  1. Malzemeleri Doğrayın: Karpuzları görseldeki gibi küp küp doğrayın. Salatalıkları yıkayıp kabuklarıyla birlikte çok ince olmayacak şekilde yarım ay doğrayın.

  2. Kasede Birleştirin: Geniş ve derin bir salata kasesine doğradığınız karpuz ve salatalıkları alın.

  3. Peynir ve Naneyi Ekleyin: Ufalanmış beyaz peyniri ve taze nane yapraklarını malzemelerin üzerine serpiştirin.

  4. Sosu Hazırlayın: Küçük bir kapta sızma zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyunu karıştırın. (Karpuzun suyu ve peynirin tuzu genellikle yeterli olduğundan ekstra tuz eklemeden önce mutlaka tadına bakın).

  5. Harmanlayın ve Süsleyin: Hazırladığınız zeytinyağlı sosu salatanın üzerinde gezdirin. Üzerine taze çekilmiş karabiber serpiştirin.

  6. Servis Edin: Karpuzları ezmemeye özen göstererek nazikçe karıştırın ve bekletmeden soğuk olarak servis yapın.

Afiyet olsun!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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