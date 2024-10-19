Yeşil zeytinli kuru domates salatası: Bir kere deneyince bir daha vazgeçemeyeceksiniz...

Kuru domatesleri sıcak su dolu bir kaba koyun ve yaklaşık 10-15 dakika kadar yumuşayana kadar bekletin. Daha sonra süzüp doğrayın.
Kırmızı soğanı ince ince doğrayın. Ezilmiş sarımsak ile karıştırın.
Bir salata kasesine doğranmış kuru domatesleri, yeşil zeytinleri, soğanı ve sarımsağı ekleyin.
Küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu veya sirkeyi, kekiği, pul biberi (kullanıyorsanız), tuz ve karabiberi karıştırın. Sosu salatanın üzerine dökün ve iyice karıştırın.
Salatayı taze fesleğen veya maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapabilirsiniz.