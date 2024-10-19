Yeşil zeytinli kuru domates salatası: Bir kere deneyince bir daha vazgeçemeyeceksiniz...

Yeşil zeytinli kuru domates salatası, Akdeniz mutfağının önemli lezzetlerinden biridir ve bu tarif, özellikle Türkiye, Yunanistan ve İtalya gibi Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde sıklıkla yapılır. Akdeniz mutfağı, taze ve sağlıklı malzemelerle yapılan basit ama besleyici yemekleriyle bilinir. İşte lezzetiyle damak çatlatan o tarif...

Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:28

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kuru domates (yumuşatılmış)
  • 1 su bardağı yeşil zeytin (çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)
  • 1 küçük kırmızı soğan (ince doğranmış)
  • 1-2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu veya sirke
  • 1 çay kaşığı kuru kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)
  • Birkaç dal taze fesleğen veya maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Kuru domatesleri sıcak su dolu bir kaba koyun ve yaklaşık 10-15 dakika kadar yumuşayana kadar bekletin. Daha sonra süzüp doğrayın.

  2. Kırmızı soğanı ince ince doğrayın. Ezilmiş sarımsak ile karıştırın.

  3. Bir salata kasesine doğranmış kuru domatesleri, yeşil zeytinleri, soğanı ve sarımsağı ekleyin.

  4. Küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu veya sirkeyi, kekiği, pul biberi (kullanıyorsanız), tuz ve karabiberi karıştırın. Sosu salatanın üzerine dökün ve iyice karıştırın.

  5. Salatayı taze fesleğen veya maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapabilirsiniz.

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