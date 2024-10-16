Beşamel soslu ıspanak graten: En pratik hali ile

500 gram ayıklanmış ve temizlenmiş ıspanak

Bir adet yemeklik doğranmış soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İki çay kaşığı tuz

İki çay kaşığı karabiber

Beşamel sos için:

3,5 su bardağı süt

İki yemek kaşığı un

İki yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

200 gram rendelenmiş kaşar peynir

Yapılışı:

Ispanakları ilk olarak güzel bir şekilde yıkayın ve sonrasında süzülmesi için biraz bekletin.

Soğanları doğrayıp tavanın içine ekleyin ve üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek kavurmaya başlayın.

Üzerine küçük parçalara bölmüş olduğunuz ıspanakları ekleyin ve biraz daha kavurma işlemine devam edin. (Bu aşamada ıspanakların ölmemesine dikkat edin)

Sonrasında ise ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Ayrı bir sos tavasında unu kavurun ve kokusu çıkana kadar azar azar süt ilave edin.

Tuz ve karabiberi de ekleyip ıspanağı üzerine ilave edin.

İkisii harmanlayın ve fırın kabının içerisine aktarın.

Üzerine kaşar peynir rendesini ekleyip fırına koyabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

Kaşar peynirler göz göz olduğunda fırından alın.

Beşamel soslu ıspanak graten ahzır!