Bir dilim asla yetmiyor! Pratik ıspanaklı kiş tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

250 g un (yaklaşık 2 su bardağı)

125 g soğuk tereyağı (küp doğranmış)

1 adet yumurta

2–3 yemek kaşığı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

400–500 g ıspanak

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

150 g beyaz peynir veya lor peyniri

Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

Sos için:

2 adet yumurta

200 ml sıvı krema

100 ml süt

100 g rendelenmiş kaşar

YAPILIŞI

Un, tuz ve soğuk tereyağını parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar karıştırın.

Yumurtayı ve soğuk suyu ekleyerek hamuru toparlayın. Streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Soğanı zeytinyağında pembeleştirin. Doğranmış ıspanağı ekleyip suyunu çekene kadar soteleyin. Ilınınca peyniri ve baharatları karıştırın.

Hamuru açıp yaklaşık 24–26 cm çapındaki tart kalıbına yerleştirin. Çatalla tabanını delin.

Hamuru 180°C önceden ısıtılmış fırında 10 dakika ön pişirin.

Ön pişen tabana ıspanaklı harcı yayın.

Ayrı bir kapta yumurta, krema ve sütü çırpın. Rendelenmiş peyniri ekleyip harcın üzerine dökün.

180°C fırında 30–35 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra 10 dakika dinlendirip dilimleyerek servis edin.

Servis önerisi

Yanında yeşil salata ile hafif bir öğün olarak servis edebilirsiniz.

Sıcak ya da ılık tüketildiğinde en lezzetli halindedir.

Dilerseniz harca mantar ve kurutulmuş domates de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!