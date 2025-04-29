Çıtır patates topları: Atıştırmalıkların vazgeçilmezi olacak...

Evde birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu efsane patates topları, ilk ısırıkta sizi kendine aşık edecek! İster çay saatinde, ister akşam yemeğinde servis edin; çıtır dışı ve yumuşacık içiyle herkes tarifini isteyecek. Üstelik yapımı da sandığınızdan çok daha kolay! İşte sizi şef gibi hissettirecek o muhteşem tarif...

Giriş Tarihi: 29.04.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 08:44

YAPILIŞI

MALZEMELER:

  • 4 adet orta boy patates
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı, daha içi yumuşak olsun istersen)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1/2 çay bardağı süt (isteğe bağlı, kıvam için)
  • Tuz
  • Karabiber
  • İsteğe bağlı: biraz muskat rendesi
  • Kaplama için:
  • 1 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı galeta unu
  • Sıvı yağ (bol miktarda)

YAPILIŞI:

  • Patatesleri kabuklarıyla haşla. Yumuşayınca soyup ez. (Püre kıvamında olmalı, ama fazla sulu olmamalı.)
  • Ezilmiş patateslerin içine tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber ve istersen çok az muskat ekle. Karıştır. Eğer karışım çok katıysa çok az süt ekleyebilirsin.
  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak toplar yap.
  • Önce unun içine bulayarak hafifçe una bulayın.
  • Ardından çırpılmış yumurtaya batırın.
  • Son olarak galeta ununa bulayın.
  • Derin bir tencereye ya da tavaya bol sıvı yağ koyun. Yağ kızınca patates toplarını altın rengi olana kadar kızartın. (Çok fazla doldurmayın ki yağın ısısı düşmesin.)
  • Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Sıcak servis edin!

KÜÇÜK İPUÇLARI:

  • Patateslerin çok sulu olmasını istemezsin. Eğer haşlama sonrası patates çok su çektiyse biraz daha galeta unu ekleyerek dengeleyebilirsin.
  • İstersen topların içine minik küpler halinde kaşar peyniri de koyup sürpriz dolgulu yapabilirsin!
  • Fırında daha hafif bir versiyon istersen, 200°C önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar, üzeri kızarana dek pişirebilirsin. (Üzerlerine fırça ile çok az yağ sürebilirsin.)

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