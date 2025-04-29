Çıtır patates topları: Atıştırmalıkların vazgeçilmezi olacak...

Evde birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu efsane patates topları, ilk ısırıkta sizi kendine aşık edecek! İster çay saatinde, ister akşam yemeğinde servis edin; çıtır dışı ve yumuşacık içiyle herkes tarifini isteyecek. Üstelik yapımı da sandığınızdan çok daha kolay! İşte sizi şef gibi hissettirecek o muhteşem tarif...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 08:44Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 08:44
YAPILIŞI
MALZEMELER:
4 adet orta boy patates
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı, daha içi yumuşak olsun istersen)
2 yemek kaşığı tereyağı
1/2 çay bardağı süt (isteğe bağlı, kıvam için)
Tuz
Karabiber
İsteğe bağlı: biraz muskat rendesi
Kaplama için:
1 su bardağı un
2 adet yumurta
1,5 su bardağı galeta unu
Sıvı yağ (bol miktarda)
YAPILIŞI:
Patatesleri kabuklarıyla haşla. Yumuşayınca soyup ez. (Püre kıvamında olmalı, ama fazla sulu olmamalı.)
Ezilmiş patateslerin içine tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber ve istersen çok az muskat ekle. Karıştır. Eğer karışım çok katıysa çok az süt ekleyebilirsin.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak toplar yap.
Önce unun içine bulayarak hafifçe una bulayın.
Ardından çırpılmış yumurtaya batırın.
Son olarak galeta ununa bulayın.
Derin bir tencereye ya da tavaya bol sıvı yağ koyun. Yağ kızınca patates toplarını altın rengi olana kadar kızartın. (Çok fazla doldurmayın ki yağın ısısı düşmesin.)
Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Sıcak servis edin!
KÜÇÜK İPUÇLARI:
Patateslerin çok sulu olmasını istemezsin. Eğer haşlama sonrası patates çok su çektiyse biraz daha galeta unu ekleyerek dengeleyebilirsin.
İstersen topların içine minik küpler halinde kaşar peyniri de koyup sürpriz dolgulu yapabilirsin!
Fırında daha hafif bir versiyon istersen, 200°C önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar, üzeri kızarana dek pişirebilirsin. (Üzerlerine fırça ile çok az yağ sürebilirsin.)