Damak çatlatan kara lahana sarması: Şeflerin sakladığı yöntem!

MALZEMELER:
Yapraklar için:
1 demet kara lahana (yaprakları büyük ve diri olmalı)
İç harç için:
250 gram kıyma (isterseniz az yağlı dana/kıyma tercih edebilirsiniz)
1 su bardağı pirinç
1 adet orta boy soğan, ince doğranmış
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası (opsiyonel)
1 çay kaşığı tuz
½ çay kaşığı karabiber
½ çay kaşığı pul biber
½ demet maydanoz, ince doğranmış
Sosu için:
2 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Lahana yapraklarını hazırlayın:
Kara lahanaları saplarından ayırın ve kaynar tuzlu suda 3–5 dakika haşlayıp yumuşatın.
Soğuk sudan geçirip süzün ve orta kalınlıktaki damarlı kısmı ince şekilde keserek sarmayı kolaylaştırın.
İç harcı hazırlayın:
Soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.
Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.
Salçaları ve baharatları ekleyin, karıştırın.
Pirinci yıkayıp süzdükten sonra ekleyin, biraz kavurun.
Son olarak ince doğranmış maydanozu ilave edin. Harcı ocaktan alın.
Sarma işlemi:
Lahana yaprağının ortasına 1 tatlı kaşığı iç harçtan koyun.
Yan kısımları katlayıp sıkıca sarın.
Sos ve pişirme:
Tencerenin tabanına birkaç yaprak serin.
Sarmaları dizin.
Sos için salça, zeytinyağı ve suyu karıştırıp sarmaların üzerine dökün.
Orta ateşte, tencerenin kapağı kapalı şekilde 30–40 dakika pişirin.
Servis:
Ilık veya sıcak olarak yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.