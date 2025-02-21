Domates dolması tarifi: Sofraların vazgeçilmez lezzeti

Dolmalar, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir ve domates dolması, hafifliği ve lezzetiyle sofraların favorilerindendir. Özellikle yaz aylarında, olgun ve sulu domateslerle yapılan bu tarif, iç harcındaki baharatlarla lezzet kazanır. Hem pratik hem de besleyici olan domates dolması, sofranıza renk ve lezzet katacaktır.
Giriş Tarihi: 21.02.2025 08:42Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 08:42
YAPILIŞI
6 adet büyük boy domates
1 çay bardağı pirinç
1 adet küçük kuru soğan (ince doğranmış)
1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı toz şeker
1/2 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz veya dereotu
📝 Yapılışı:
Domateslerin üst kısmını kapak gibi kesin. İçlerini dikkatlice bir kaşık yardımıyla çıkarın. Çıkardığınız iç kısmı bir kaba alın ve ezin.
Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.
Ezilmiş sarımsağı ve domates salçasını ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.
Yıkadığınız pirinci ekleyip birkaç dakika karıştırın.
Ayırdığınız domates içini, tuzu, baharatları ve şekeri ekleyin.
1/2 su bardağı sıcak suyu da ilave edip pirinç suyunu çekene kadar pişirin.
Ocağı kapattıktan sonra ince doğranmış maydanoz veya dereotunu ekleyin.
Hazırladığınız harcı domateslerin içine doldurun ve üzerlerine kestiğiniz kapakları kapatın.
Dolmaları tencereye yerleştirin. 1 çay bardağı sıcak su ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Ilık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz. Yanında yoğurtla harika olur!