Erişteli yeşil mercimek yemeği: Hem doyurucu hem lezzetli

Yeşil mercimeğin yoğun bitkisel protein kaynaklarından biri olması ve lezzetli bir menünün de baş aktörlerinden birine dönüşmesini imkan tanıyor. İşte en doyurucu ana yemek tariflerinden biri...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 08:59

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yeşil mercimek (yıkanmış ve süzülmüş)
  • 1 su bardağı erişte
  • 1 adet orta boy soğan (doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 adet havuç (rendelenmiş)
  • 1 adet büyük domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yaklaşık 4 su bardağı su veya sebze suyu
  • Taze maydanoz (servis için)

YAPILIŞI

  • Geniş bir tencerede sıvı yağı kızdırın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  • Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
  • Rendelenmiş havucu ve rendelenmiş veya doğranmış domatesi ilave edin. Birkaç dakika daha kavurun.
  • Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Yıkanmış yeşil mercimeği tencereye ekleyin ve karıştırın.
  • Üzerine yaklaşık 4 su bardağı su veya sebze suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp mercimekler yumuşayana kadar pişirin. (Yaklaşık 20-25 dakika)
  • Mercimekler yumuşadıktan sonra erişteyi ekleyin. Eğer suyu azaldıysa, bir miktar daha su ekleyebilirsiniz.
  • Erişteler de pişene kadar karıştırarak kısık ateşte pişirmeye devam edin. Erişteler pişinceye kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
  • Pişme süresi sonunda yemeğin kıvamını kontrol edin, eğer gerekiyorsa bir miktar daha su ekleyebilirsiniz. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
  • Servis yapmadan önce üzerine taze doğranmış maydanoz serperek servis edebilirsiniz.

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