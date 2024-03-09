Etli bezelye tarifi: Lezzet bombası...

Yüksek lif ve adeta protein kaynağı olan bu tarif, aynı zamanda lezzetli bir menü oluşturmanızı da sağlayacak. Demir ve C vitamini içeriği ise aynı zamanda bağışıklık sisteminizin de destekleyicisi. İşte en lezzetli etli bezelye tarifi...

Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 09:19
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kuru bezelye (gecelik suda bekletilmiş)
  • 300 gram dana kuşbaşı eti
  • 1 büyük soğan (yemeklik doğranmış)
  • 2 orta boy domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2-3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 1 adet büyük boy havuç (rendelenmiş veya küçük doğranmış)
  • Tuz, karabiber
  • Yaklaşık 3 su bardağı su veya et suyu
  • Arzuya göre maydanoz veya dereotu (servis için)

YAPILIŞI

  • Geniş bir tencerede sıvı yağı kızdırın ve doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
  • Soğanlar pembeleşince doğranmış sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Üzerine kuşbaşı etleri ekleyip etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • Ardından rendelenmiş veya doğranmış domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Birkaç dakika karıştırarak kavurmaya devam edin.
  • Rendelenmiş veya doğranmış havucu ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
  • Geceden ıslattığınız bezelyeleri süzün ve tencereye ekleyin. Tuz, karabiber ve toz şekeri de ekleyip karıştırın.
  • Üzerine yaklaşık 3 su bardağı su veya et suyunu ekleyin. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte kapağı kapalı olarak bezelyeler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 30-40 dakika).
  • Bezelye ve etler yumuşayıp suyunu çektiğinde ocaktan alın. Servis yapmadan önce üzerine doğranmış maydanoz veya dereotu serperek servis yapabilirsiniz.

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