Etli bezelye tarifi: Lezzet bombası...

Yüksek lif ve adeta protein kaynağı olan bu tarif, aynı zamanda lezzetli bir menü oluşturmanızı da sağlayacak. Demir ve C vitamini içeriği ise aynı zamanda bağışıklık sisteminizin de destekleyicisi. İşte en lezzetli etli bezelye tarifi...
Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:19Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 09:19
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
1 su bardağı kuru bezelye (gecelik suda bekletilmiş)
300 gram dana kuşbaşı eti
1 büyük soğan (yemeklik doğranmış)
2 orta boy domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2-3 diş sarımsak (ezilmiş)
1 çay kaşığı toz şeker
1 adet büyük boy havuç (rendelenmiş veya küçük doğranmış)
Tuz, karabiber
Yaklaşık 3 su bardağı su veya et suyu
Arzuya göre maydanoz veya dereotu (servis için)
YAPILIŞI
Geniş bir tencerede sıvı yağı kızdırın ve doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
Soğanlar pembeleşince doğranmış sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Üzerine kuşbaşı etleri ekleyip etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Ardından rendelenmiş veya doğranmış domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Birkaç dakika karıştırarak kavurmaya devam edin.
Rendelenmiş veya doğranmış havucu ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
Geceden ıslattığınız bezelyeleri süzün ve tencereye ekleyin. Tuz, karabiber ve toz şekeri de ekleyip karıştırın.
Üzerine yaklaşık 3 su bardağı su veya et suyunu ekleyin. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte kapağı kapalı olarak bezelyeler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 30-40 dakika).
Bezelye ve etler yumuşayıp suyunu çektiğinde ocaktan alın. Servis yapmadan önce üzerine doğranmış maydanoz veya dereotu serperek servis yapabilirsiniz.