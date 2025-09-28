Evde kolayca yapabileceğiniz şaşırtıcı lezzet: Nohutlu kabak dolması!

MALZEMELER

4 adet orta boy kabak

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kararbiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

1 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

Kabakların sap kısmını kesin, içlerini kaşıkla oyun.

Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın, zeytinyağında kavurun. Üzerine domates ve salçayı ekleyip 2-3 dakika daha kavurun.

Haşlanmış nohut, pirinç, baharatlar ve ince doğranmış maydanozu karışıma ekleyin. 1 su bardağı sıcak su ile hafifçe pişirin, suyu biraz çekene kadar karıştırın.

Hazırladığınız harcı kabakların içine doldurun.

Kabakları tencereye dizin, üzerini kapatacak kadar su ekleyin. Orta ateşte, kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Sıcak olarak yoğurt ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!