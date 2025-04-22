Fırında patates mücver tarifi: Hem hafif hem lezzetli
Kızartmaya elveda deyin! O bol yağlı mücverleri unutturacak, içi yumuşacık dışı hafif çıtır bu fırında patates mücveri tarifiyle hem damak zevkiniz hem mideniz bayram edecek. Diyet yapanlar da gönül rahatlığıyla tüketebilir çünkü bu tarifte yağ neredeyse yok! Üstelik yumurtasız haliyle vegan beslenmeye de uygun! "Bir mücver bu kadar lezzetli olur mu?" dedirtecek tarif hemen aşağıda!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:28Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:28
YAPILIŞI
🍽 MALZEMELER (2-3 KİŞİLİK):
2 büyük patates (rendelenmiş, suyu sıkılmış)
1 orta boy havuç (isteğe bağlı, rendelenmiş)
2 yemek kaşığı un (isteğe göre yulaf unu veya tam buğday unu da olur)
1 küçük soğan (rendelenmiş)
2 dal taze soğan (ince kıyılmış)
1-2 diş sarımsak (rendelenmiş)
2-3 dal dereotu veya maydanoz (ince kıyılmış)
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Tuz, karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı zeytinyağı (karışıma eklemek için)
👩🍳 YAPILIŞI:
Patatesleri ve havucu rendeleyin, suyunu iyice sıktıktan sonra geniş bir kaba alın.
Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, yeşillikler ve baharatları ekleyin.
Un, kabartma tozu ve zeytinyağını ilave edin. Karışım çok kuruysa 1-2 yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz.
Karışımı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine mücver köftesi şeklinde kaşıkla yerleştirin veya tamamını bir borcama döküp düzleyerek tepsi mücveri şeklinde yapabilirsiniz.
Üzerine dilerseniz susam veya çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 190°C fırında 25–30 dakika pişirin. Son 5 dakika üzerini kızartmak için ızgara moduna alabilirsiniz.
💡 İpucu:
Daha çıtır isterseniz, köfte formunda yapıp arkalı önlü çevirerek pişirin.
Karışıma 1 yemek kaşığı lor peyniri veya az yağlı beyaz peynir eklerseniz ekstra lezzetli olur.