Girit kabağı dolması! Misafir sofralarınızın yıldızı olacak

MALZEMELER

6 adet orta boy Girit kabağı

200 gram kıyma

3/4 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

Pişirme sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tuz

GİRİT KABAĞI DOLMASI NASIL YAPILIR?

Girit kabaklarını iyice yıkayın. Saplı üst bölümlerini kapak olacak şekilde kesin ve kenara ayırın. Kabakların içlerini, dış yüzeylerini delmemeye dikkat ederek bir tatlı kaşığı veya kabak oyacağıyla çıkarın. İç kısımlara çok az tuz serpin. İç harç için pirinci yıkayıp süzün. Kıyma, ince doğranmış soğan, rendelenmiş domates, ezilmiş sarımsak, salça, kıyılmış maydanoz, zeytinyağı ve baharatları geniş bir kapta karıştırın. Harca limon suyunu ve yarım çay bardağı kadar su ekleyerek yeniden karıştırın. Pirinç pişerken şişeceği için kabakları tamamen doldurmayın; üzerlerinde yaklaşık bir parmak boşluk bırakın. Doldurduğunuz kabakların saplı parçalarını yeniden üzerlerine kapatın. Kabakları geniş ve derin bir tencereye dik biçimde yerleştirin. Sos için salça, sıcak su, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Karışımı kabakların üzerine değil, tencerenin kenarından dökün. Suyun kabakların yaklaşık yarısına kadar ulaşması yeterlidir. Tencerenin kapağını kapatın. Yemek kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısın ve kabaklar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 35-45 dakika pişirin. Pişen dolmaları 10 dakika dinlendirdikten sonra kapakları üzerinde olacak şekilde servis tabağına alın. Sarımsaklı veya sade yoğurtla servis edin.

Püf noktası: Kabakların dağılmaması için içlerini çok ince oymayın ve pişirme sırasında yüksek ateş kullanmayın. Daha yoğun bir lezzet için sosun içerisine birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz.