Kabak mücver tarifi: Annelerin gizli sırrı

Kabakla yapılan en özel lezzetlerden biri olan mücver, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu nefis tarif, özellikle yoğurtla buluştuğunda damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Annelerin mutfakta sakladığı gizli sırlardan biri haline gelen kabak mücver, hem pratik hazırlanışı hem de hafifliğiyle favori tariflerinizden olacak.

YAPILIŞI

MALZEMELER

3 orta boy kabak

1 adet havuç (isteğe bağlı)

1 adet soğan

2-3 dal taze dereotu

2 dal taze nane (isteğe bağlı)

2 yumurta

3-4 yemek kaşığı un (kabak suluyorsa biraz daha ekleyebilirsiniz)

Tuz, karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Kabakları yıkayıp rendeleyin. Eğer fazla suyu varsa, bir süzgeçte biraz bekletip suyunu sıkın.

Rendelenmiş kabağı, rendelenmiş havucu ve ince doğranmış soğanı geniş bir kaba alın.

Üzerine doğranmış dereotu ve nane ekleyin.

Yumurtaları kırın ve unu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Tavaya sıvı yağı koyup ısıtın. Karışımdan kaşık kaşık alarak tavaya dökün, her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Servis Önerisi

Yoğurt veya sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

