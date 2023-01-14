Kabak spagetti tarifi: Bildiğiniz tüm makarnaları unutacaksınız

Makarna, sen sevdiğimiz lezzetlerden biri olsa da, gluten tüketemeyenler veya işlenmiş, rafine tahıllardan uzak durmak isteyenler için kapak spagetti, en çok sevilen lezzetler arasında yerini alıyor. İşte tadına doyamayacağınız o tarif...

Giriş Tarihi: 14.01.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 09:08
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 69 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy kabak
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Domates Sosu:

  • 1 adet büyük boy domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı sıcak su
  • Tuz
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Karabiber
  • Pul biber

Üzerine:

  • Kaşar peyniri (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Kabakları soyduktan sonra, salatalık-patates soyacağı ile uzun uzun şeritler kesin.
  2. Tavada yüksek ateşte kabaklar hafif kızarmaya başlayana kadar pişirin ve tuzunu da ekledikten sonra sürekli kavurun. Hafif su salıp çekmesini bekleyin.
  3. Kabağımızı kavururken bir yandan da domates sosumuzu hazırlayın.
  4. Sosu için uygun bir tencereye zeytinyağını ve sarımsakları ince ince doğrayıp tencereye ekleyerek biraz kavurun.
  5. Rendelenmiş domatesleri, karabiberi, pul biberi, yağı ve salçayı tavada kavurun. Kaynamaya başlayınca içine su ve tuz ilave edin ve sos kıvamını alana kadar pişirin.
  6. Kavurduğumuz kabakları da ekleyip bir kaç dakika daha özleşene kadar pişirin. Üzerine kaşar rendesi ekleyebilirsiniz.
  7. Afiyet olsun.

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