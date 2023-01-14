Kabak spagetti tarifi: Bildiğiniz tüm makarnaları unutacaksınız
Makarna, sen sevdiğimiz lezzetlerden biri olsa da, gluten tüketemeyenler veya işlenmiş, rafine tahıllardan uzak durmak isteyenler için kapak spagetti, en çok sevilen lezzetler arasında yerini alıyor. İşte tadına doyamayacağınız o tarif...
Giriş Tarihi: 14.01.2023 09:08Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 09:08
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
69 kcal
MALZEMELER
4 adet orta boy kabak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Domates Sosu:
1 adet büyük boy domates
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı sıcak su
Tuz
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Karabiber
Pul biber
Üzerine:
Kaşar peyniri (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Kabakları soyduktan sonra, salatalık-patates soyacağı ile uzun uzun şeritler kesin.
Tavada yüksek ateşte kabaklar hafif kızarmaya başlayana kadar pişirin ve tuzunu da ekledikten sonra sürekli kavurun. Hafif su salıp çekmesini bekleyin.
Kabağımızı kavururken bir yandan da domates sosumuzu hazırlayın.
Sosu için uygun bir tencereye zeytinyağını ve sarımsakları ince ince doğrayıp tencereye ekleyerek biraz kavurun.
Rendelenmiş domatesleri, karabiberi, pul biberi, yağı ve salçayı tavada kavurun. Kaynamaya başlayınca içine su ve tuz ilave edin ve sos kıvamını alana kadar pişirin.
Kavurduğumuz kabakları da ekleyip bir kaç dakika daha özleşene kadar pişirin. Üzerine kaşar rendesi ekleyebilirsiniz.