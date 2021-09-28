Kapuska tarifi: Kıymasız kapuska yemeği nasıl yapılır?

MALZEMELER
- 1 kilo kıyma
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 adet orta boy soğan
- 1 yemek kaşığı biber ya da domates salçası
- 2 yemek kaşığı pirinç ya da bulgur (Arzuya göre)
- 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber
- 3 su bardağı kaynar su
AŞÇININ NOTU
• Kapuska için lahananın iç kısmını kullanabilirsiniz. Dış kısımları lahana sarması için daha uygundur.
• Lahana besin değerleri açısından çok zengin bir sebzedir. Bu yüzden kış aylarında tüketilerek içeriğindeki besin değerleri ile bağışıklığınıza da destek sağlar.
• Kapuska yemeği için yumuşak lahanaları seçmelisiniz. Sert olan lahanaların iç kısımları da sert olacağı için pişme süresinde size sıkıntı çıkarabilir.
• Lahananın kokusundan rahatsız olanlar, pişirme sırasında tencerenin içerisine bir dilim elma koyabilir. Bu lahananın kokusunu alacaktır.
• Kapuska yemeğinde et, tavuk ya da kıyma kullanmak istemeyenler sebze suyu kullanmayı tercih edebilir. Ya da et suyu, tavuk suyu ile kapuskayı pişirebilir.
• Kapuskada kullanılan bulgur ya da pirinç de kişilerin damak zevkine göre konulur.
YAPILIŞI
- Kıymasız kapuska yapımı için ilk olarak lahanalarınızı ayıklayın.
- Ayıkladığınız lahanaları şeritler halinde doğrayın.
- Bir tencere yemeği olan kıymasız kapuska için tencereye tereyağı ve sıvı yağını koyun.
- Ardından ilk önce küp küp doğradığınız soğanlarınızı koyun ve pembeleşinceye kadar kavurun.
- Ardından biber ya da domates salçanızı ekleyerek kokusu çıkana kadar karıştırmaya devam edin.
- Salça ve soğanın üzerine son olarak lahanaları ekleyin, Kapağını kapatarak kendi suyu ile pişmesine bırakın.
- 15 dakika kendi suyunda pişen lahananın içerisine kaynar suyu ekleyin. Ardından baharatlarınızı ve tuzu koyun.
- Eğer bulgur ya da pirinç kullanmak isterseniz kaynar suyun üzerine eklemenizi yapın ve kapağını kapatarak pişmeye bırakın.
- 20 -25 dakika boyunca ara ara kapağını açarak pişirin.
- Ardından tabağa alarak servis edin.