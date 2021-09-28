Kapuska tarifi: Kıymasız kapuska yemeği nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Kapuska için lahananın iç kısmını kullanabilirsiniz. Dış kısımları lahana sarması için daha uygundur. • Lahana besin değerleri açısından çok zengin bir sebzedir. Bu yüzden kış aylarında tüketilerek içeriğindeki besin değerleri ile bağışıklığınıza da destek sağlar. • Kapuska yemeği için yumuşak lahanaları seçmelisiniz. Sert olan lahanaların iç kısımları da sert olacağı için pişme süresinde size sıkıntı çıkarabilir. • Lahananın kokusundan rahatsız olanlar, pişirme sırasında tencerenin içerisine bir dilim elma koyabilir. Bu lahananın kokusunu alacaktır. • Kapuska yemeğinde et, tavuk ya da kıyma kullanmak istemeyenler sebze suyu kullanmayı tercih edebilir. Ya da et suyu, tavuk suyu ile kapuskayı pişirebilir. • Kapuskada kullanılan bulgur ya da pirinç de kişilerin damak zevkine göre konulur.