Kapuska tarifi: Kıymasız kapuska yemeği nasıl yapılır?

Kış mevsiminin en çok tüketilen sebzelerinden biri lahanadır. Lahana turşusu ve sarması en bilinen kullanımlardan olsa da kapuska da lahananın en gözde kullanım şekillerinden biridir. Lahana severler için kapuska tarifi etsiz yapılırken etli ve tavuklu da yapılabilir. En lezzetli ve pratik kapuska için hazırladığımız yazımızda tüm detayları bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 11:58
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 45 dakika

MALZEMELER

  • 1 kilo kıyma
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 yemek kaşığı biber ya da domates salçası
  • 2 yemek kaşığı pirinç ya da bulgur (Arzuya göre)
  • 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber
  • 3 su bardağı kaynar su

AŞÇININ NOTU

• Kapuska için lahananın iç kısmını kullanabilirsiniz. Dış kısımları lahana sarması için daha uygundur. • Lahana besin değerleri açısından çok zengin bir sebzedir. Bu yüzden kış aylarında tüketilerek içeriğindeki besin değerleri ile bağışıklığınıza da destek sağlar. • Kapuska yemeği için yumuşak lahanaları seçmelisiniz. Sert olan lahanaların iç kısımları da sert olacağı için pişme süresinde size sıkıntı çıkarabilir. • Lahananın kokusundan rahatsız olanlar, pişirme sırasında tencerenin içerisine bir dilim elma koyabilir. Bu lahananın kokusunu alacaktır. • Kapuska yemeğinde et, tavuk ya da kıyma kullanmak istemeyenler sebze suyu kullanmayı tercih edebilir. Ya da et suyu, tavuk suyu ile kapuskayı pişirebilir. • Kapuskada kullanılan bulgur ya da pirinç de kişilerin damak zevkine göre konulur.

YAPILIŞI

  • Kıymasız kapuska yapımı için ilk olarak lahanalarınızı ayıklayın.
  • Ayıkladığınız lahanaları şeritler halinde doğrayın.
  • Bir tencere yemeği olan kıymasız kapuska için tencereye tereyağı ve sıvı yağını koyun.
  • Ardından ilk önce küp küp doğradığınız soğanlarınızı koyun ve pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Ardından biber ya da domates salçanızı ekleyerek kokusu çıkana kadar karıştırmaya devam edin.
  • Salça ve soğanın üzerine son olarak lahanaları ekleyin, Kapağını kapatarak kendi suyu ile pişmesine bırakın.
  • 15 dakika kendi suyunda pişen lahananın içerisine kaynar suyu ekleyin. Ardından baharatlarınızı ve tuzu koyun.
  • Eğer bulgur ya da pirinç kullanmak isterseniz kaynar suyun üzerine eklemenizi yapın ve kapağını kapatarak pişmeye bırakın.
  • 20 -25 dakika boyunca ara ara kapağını açarak pişirin.
  • Ardından tabağa alarak servis edin.

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