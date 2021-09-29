Karnabahar yemeği tarifi: Karnabahar yemeği nasıl yapılır?

• Karnabahar, bilindiği gibi bir sonbahar/kış sebzesidir ve karnabaharlarımızı buzluklarda uygun şartlar altında aylarca stoklayabiliriz. Fakat en güzeli, karnabaharların alındığı gibi yemeklerde kullanılmasıdır. Bu, taze karnabahar yemek için en etkili yöntemdir. • Karnabaharın kokusundan rahatsız oluyorsak, ekmek parçaları karnabahar kokusunun önüne geçmek için çok etkili bir yöntemdir.

YAPILIŞI

1. Öncelikle, karnabaharımızı çiçeklerine ayırıyor ve güzel bir şekilde yıkayarak temizliyoruz (isterseniz, yıkama işleminden sonra karnabaharı suyun içerisinde bırakıp, 1 yemek kaşığı sirke ilave edebilirsiniz. Bu, karnabaharın pişerken kokusunun azalmasını sağlayacaktır.).



2. Tencereye zeytinyağı ekliyor ve yağı biraz kızdırıyoruz. Daha sonra, yemeklik ince ince doğradığımız soğanları rengi pembeleşene kadar kavuruyoruz.



3. Daha sonra salça, domates ve biberlerimizi de ekliyor ve güzelce kavuruyoruz.



4. Yıkamış olduğumuz pirinçleri bu karışıma ekliyor ve 2 su bardağı sıcak suyu ilave ediyoruz.



5. Karnabaharlarımızın yumuşamasını bekliyoruz. Daha sonrasında ise, kalan bir bardak suyumuzu da ekleyerek kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra baharatlarımızı da ekliyor ve altını kapatıyoruz. Yemeğimiz dinlendikten sonra servise hazırdır.