Karnabahar yemeği tarifi: Karnabahar yemeği nasıl yapılır?

Karnabahar yemeği, sonbahar ve kış aylarının adeta vazgeçilmezidir. Bu yazımızda karnabahar yemeği tarifini sizler için en pratik, hızlı ve sağlıklı yöntemiyle hazırladık. Lezzetli bir karnabahar yemeği hazırlamak isteyen fakat karnabahar yemeği nasıl yapılır, karnabahar yemeği malzemeleri nelerdir bilmeyen pek çok kimse olabilir. Bu sebeple karnabahar yemeği yapımı ve karnabahar yemeği yapılışını en güzel şekilde anlatmaya çalıştık. İşte karnabahar yemeği tarifi.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 14:48
  • 5 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • karnabahar (1 adet, orta boy)
  • yeşil biber (1 adet)
  • pirinç (yarım çay bardağı)
  • domates (1 adet)
  • domates salçası (1 tatlı kaşığı)
  • zeytinyağı (1 çay bardağı)
  • soğan (1 adet, orta boy)
  • tuz (1 çay kaşığı)
  • karabiber (1 çay kaşığı)
  • toz şeker (1 çay kaşığı)

AŞÇININ NOTU

• Karnabahar, bilindiği gibi bir sonbahar/kış sebzesidir ve karnabaharlarımızı buzluklarda uygun şartlar altında aylarca stoklayabiliriz. Fakat en güzeli, karnabaharların alındığı gibi yemeklerde kullanılmasıdır. Bu, taze karnabahar yemek için en etkili yöntemdir. • Karnabaharın kokusundan rahatsız oluyorsak, ekmek parçaları karnabahar kokusunun önüne geçmek için çok etkili bir yöntemdir.

YAPILIŞI

1. Öncelikle, karnabaharımızı çiçeklerine ayırıyor ve güzel bir şekilde yıkayarak temizliyoruz (isterseniz, yıkama işleminden sonra karnabaharı suyun içerisinde bırakıp, 1 yemek kaşığı sirke ilave edebilirsiniz. Bu, karnabaharın pişerken kokusunun azalmasını sağlayacaktır.).

2. Tencereye zeytinyağı ekliyor ve yağı biraz kızdırıyoruz. Daha sonra, yemeklik ince ince doğradığımız soğanları rengi pembeleşene kadar kavuruyoruz.

3. Daha sonra salça, domates ve biberlerimizi de ekliyor ve güzelce kavuruyoruz.

4. Yıkamış olduğumuz pirinçleri bu karışıma ekliyor ve 2 su bardağı sıcak suyu ilave ediyoruz.

5. Karnabaharlarımızın yumuşamasını bekliyoruz. Daha sonrasında ise, kalan bir bardak suyumuzu da ekleyerek kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra baharatlarımızı da ekliyor ve altını kapatıyoruz. Yemeğimiz dinlendikten sonra servise hazırdır.

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