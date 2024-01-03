Kışın geldiğini bu tarifle anlayacaksınız: Karnabahar graten tarifi

En sevilen kış sebzelerinden biri olan karnabaharı değerlendirmenin en güzel yolu beşamel sosla fırında pişirmektir. Bu tarifle, karnabahar sevmeyenlere bile 'Çok güzel olmuş' dedirteceksiniz. İşte bir yiyenin ikinci tabağı istediği karnabahar graten tarifi...

Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 09:47
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

Malzemeler:

1 adet orta boy karnabahar

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Karnabaharı temizleyip küçük çiçeklere ayırın ve tuzlu suda haşlayın. Yumuşak ama dağılmayacak şekilde haşlamaya özen gösterin.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip kısık ateşte unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavrulmuş una sütü yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın. Topaklanmaması için karışımı sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın.

Sos koyu bir kıvam aldığında içine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Kaşar peyniri iyice eriyene kadar karıştırın.

Haşlanmış karnabaharları borcam veya fırın kabına alın. Üzerine hazırladığınız peynirli sosu dökün.

Karnabaharların üzerine biraz karabiber serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Genellikle 20-25 dakika yeterli olacaktır.

Fırından çıkan karnabahar grateni sıcak olarak servis yapabilirsiniz.

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