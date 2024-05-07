Kumpir tarifi: Dakikalar içinde sofranızda...

Türk mutfağının önemli bir sokak yiyeceğidir ve özellikle İstanbul'da oldukça popülerdir. İlk olarak Türkiye'de ortaya çıkmış ve zamanla dünya çapında tanınmış bir yemek haline gelmiştir. Kumpir genellikle sokak tezgahlarında veya kafelerde satılan bir atıştırmalık veya hafif öğün olarak tüketilir. Aynı zamanda evinizin konforunda da kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:15

MALZEMELER

  • Büyük boy patatesler
  • Tereyağı veya margarin
  • Kaşar peyniri (rendelenmiş)
  • Mısır
  • Yeşil zeytin (çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)
  • Salatalık turşusu (doğranmış)
  • Haşlanmış mısır
  • Konserve bezelye
  • Turşu
  • Salça
  • Mayonez
  • Kornişon turşu
  • Siyah zeytin
  • Mantar
  • Sosis
  • Sos
  • Hardal
  • Kıvırcık

YAPILIŞI

  • İlk olarak, patatesleri yıkayın ve kabuklarıyla birlikte fırında veya mikrodalgada iyice pişirin. Pişirme süresi patatesin boyutuna bağlı olacaktır. Patatesler yumuşak olmalıdır.
  • Pişmiş patatesleri ortadan keserek içini çıkarın ve bir kaseye alın. İçini çıkardığınız patatesleri çatal veya patates ezici ile iyice ezin. Tereyağı veya margarini ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
  • İçine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve karıştırın. Bu patates püresini hazırlamış olacaksınız.
  • Patates püresini tekrar patatesin kabuğuna doldurun.
  • Üzerine dilediğiniz malzemeleri ekleyin. Genellikle mısır, yeşil zeytin, salatalık turşusu, haşlanmış mısır, konserve bezelye, turşu, salça, mayonez, kornişon turşu, siyah zeytin, mantar, sosis ve sos gibi malzemeler kullanılır.
  • İsteğe bağlı olarak hardal ve kıvırcık ekleyebilirsiniz.

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