Mantar dolması tarifi: Eşsiz bir lezzet

Mantar dolması, Akdeniz mutfağının hafif ama lezzetli mezelerinden biridir. Dolma, Türk mutfağında oldukça köklü bir yere sahiptir ve sebzelerin içini doldurarak pişirilen yemeklerin genel adıdır. Mantar dolması ise dolma kültürüne modern ve pratik bir yorum olarak mutfaklarımızda yer bulmuştur. İşte sofraların vazgeçilmezi olacak o tarif...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:22Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:22
YAPILIŞI
Malzemeler:
10-12 adet büyük boy kültür mantarı
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 küçük soğan (rendelenmiş veya ince doğranmış)
1 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2-3 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz
Tuz ve karabiber
İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı pul biber veya kekik
Hazırlık
Mantarların saplarını dikkatlice çıkarın ve içlerini hafifçe temizleyin. Sapları ince ince doğrayın, çünkü iç harcında kullanacağız.
Bir tavaya zeytinyağını ekleyip ısıtın.
Soğanı ve sarımsağı tavada yumuşayana kadar soteleyin.
Doğranmış mantar saplarını ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
Ocaktan alıp içine tuz, karabiber, maydanoz ve isteğe bağlı baharatları ekleyin.
Hazırladığınız harcı mantarların içine doldurun.
Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.
Mantarları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15-20 dakika, kaşarlar eriyip üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkarıp sıcak servis yapın. Yanına yeşil salata veya yoğurt sos ekleyebilirsiniz.