Mantar dolması tarifi: Eşsiz lezzetiyle herkesin favorisi olacak!
Akşam sofralarınıza hem pratik hem de şık bir dokunuş katmak ister misiniz? Fırında mantar dolması, hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Üstelik hafif yapısıyla diyet menülerine de uygun! Misafirlerinize göz dolduran bir tat sunmaya hazır olun.
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:24Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:24
YAPILIŞI
Malzemeler:
10-12 adet büyük boy kültür mantarı
1 adet küçük kuru soğan (ince doğranmış)
1 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3-4 dal maydanoz (ince doğranmış)
3 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için)
Tuz, karabiber, pul biber (isteğe göre)
Hazırlık:
Mantarların saplarını ayırın, şapkalarını dikkatlice temizleyin. Sapları küçük küçük doğrayın.
Tavaya zeytinyağını alın, ince doğradığınız soğanları ve sarımsağı kavurun.
Üzerine doğradığınız mantar saplarını ekleyin, suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra maydanoz, galeta unu, tuz ve baharatları ekleyin, güzelce karıştırın.
Hazırladığınız iç harcı mantar şapkalarının içine doldurun.
Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, peynirler eriyip kızarana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.
Ilık olarak servis edin. Yanına yoğurtlu bir dip sos veya hafif bir salata çok yakışır.