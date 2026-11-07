Mevsimin en şifalısı: Tam ölçülü klasik semizotu tarifi
Hem hafif hem de doyurucu bir tencere yemeği arayanlar için salçalı ve pirinçli klasik semizotu yemeği harika bir alternatiftir. Mevsimin en şifalı yeşillikleriyle hazırlanan bu pratik tarif, az malzemeyle sofralarınıza hem lezzet hem de sağlık katacak.
Giriş Tarihi: 07.11.2026 09:04
YAPILIŞI
Malzemeler:
1 bağ semizotu
1 adet orta boy kuru soğan
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası (yemeğe görseldeki kırmızımsı rengi vermek için)
2 yemek kaşığı pirinç (görselde yemeğin içine dağılmış halde görülen taneler)
1 çay kaşığı tuz
1,5 - 2 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
Semizotlarını bol suda iyice yıkayın, kalın köklerini kesip atın ve saplarıyla birlikte çok ufak olmayacak şekilde doğrayın.
Soğanı yemeklik (küp küp) doğrayın ve zeytinyağı ile birlikte tencereye alıp pembeleşene kadar kavurun.
Soğanlar yumuşayınca domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Doğradığınız semizotlarını tencereye ilave edin. Birkaç dakika kendi suyunu salıp sönmesini bekleyin.
Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri, tuzu ve sıcak suyu yemeğin üzerine ekleyin. Görseldeki gibi hafif koyu ve sulu bir kıvam elde etmek için su miktarını kontrollü koyabilirsiniz.
Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Pişen yemeği ocaktan alın, ılındıktan sonra geniş bir kasede servis edebilirsiniz.