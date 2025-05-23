Patatas bravas tarifi: İspanyolların müthiş yancısı...

Evde çıtır çıtır kızarmış patatesin üzerine acılı, aromatik bir sos döküldüğünü hayal et... İspanya’nın sokak lezzeti Patatas Bravas, Türk mutfağının kalbini çalacak! Klasik patates kızartmasına meydan okuyan bu tarifle sofranda fark yaratmaya hazır mısın?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:10Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:10
YAPILIŞI
Elbette! İşte evde kolayca yapabileceğin, Türkiye damak tadına uygun Patatas Bravas tarifi:
🥔 MALZEMELER (PATATES İÇİN):
3 adet büyük boy patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı tuz
🍅 BRAVAS SOSU İÇİN:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak (ince doğranmış)
1 çay kaşığı acı pul biber (acı seviyorsan arttırılabilir)
1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 rendelenmiş domates (veya 3 yemek kaşığı domates rendesi)
1 tatlı kaşığı sirke (elma ya da üzüm sirkesi)
Tuz, karabiber
🔥 HAZIRLIK AŞAMALARI:
Patatesleri soyup küp küp doğra (yaklaşık 2 cm büyüklüğünde). Bir kaseye alıp zeytinyağı ve baharatlarla karıştır.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yay. 200°C önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar altın rengini alana kadar kızart (dilersen hava fritözde de yapabilirsin).
Tavaya zeytinyağını al, sarımsakları kavur. Pul biber ve toz kırmızı biberi ekle, 10 saniye karıştır. Salçayı ve rendelenmiş domatesi ekle.
4-5 dakika kadar pişir, hafif koyulaşınca sirke, tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan al.
Kızarmış patatesleri bir tabağa al.
Üzerine sıcak veya ılık bravas sosunu gezdir.
Yanına sarımsaklı yoğurt ya da mayonez-karışımı eklemek Türk usulü çok yakışır!
📝 PÜF NOKTALARI:
Patatesleri haşlamadan doğrudan fırına verirsen dışı çıtır, içi yumuşak olur.
Sosun kıvamı ne çok sulu ne çok koyu olmalı. Gerekirse az su ekleyebilirsin.
İstersen kırmızı biber ve domatesi közleyip rondodan geçirerek de doğal bir sos yapabilirsin.